Halle: Tolles Nachbarschaftsfest im Wohngebiet Heide-Nord

Unsere gemeinsame Veranstaltung von Umweltgewerkschaft, REBELL und MLPD war ein voller Erfolg. Es gab eine Diskussionsrunde mit Jörg Weidemann, dem Landesvorsitzenden der MLPD Elbe-Saale, zum Thema "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun?" Hier wurde das Buch "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen" und andere Literatur verkauft. Fußball gespielt. Musik gemacht. Bei Kaffee, Kuchen, Bratwurst und kühlen Getränken viel miteinander diskutiert. Und ein halbes Dutzend neue Rebellinnen sofort in den Jugendverband organisiert. Bald schaffen wir es, wenn wir es noch besser anpacken, die Rebellen auch 50er-weise zu organisieren, so wie es Stefan Engel vor Jahren auf einer Veranstaltung in Leipzig von uns Genossinnen und Genossen gefordert hatte. Wir sind jedenfalls auf dem richtigen Weg.