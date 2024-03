Kommunistische Partei Australiens: Solidarität mit den Frauen Palästinas!

Am 8. März, dem Internationalen Tag der Frauen, demonstrieren Frauen auf der ganzen Welt ihre Entschlossenheit, für die Befreiung der Frauen und der Menschheit von den Fesseln des Kolonialismus, des Kapitalismus, des Imperialismus und seiner Kriege zu kämpfen. Frauen stellen sich entschlossen gegen den Faschismus in all seinen Erscheinungsformen.

Wir kämpfen für unsere Rechte als Arbeiterinnen, als Pflegerinnen, Reinigungskräfte und Ernährerinnen der Gesellschaft, die für die Profitmacherei der Kapitalistenklasse unverzichtbar sind. Wir stehen als Gleichberechtigte im langen Kampf für eine revolutionäre Veränderung. Wir kämpfen gegen geschlechtsspezifische Ausbeutung, Kommerzialisierung, Missbrauch und Gewalt gegen Frauen. Wir führen zahlreiche Kämpfe für unseren Lebensunterhalt, für unsere Kinder, für die Umwelt, für Frieden und eine bessere Zukunft für die Menschheit und die Erde.

Viele Kämpfe für die Rechte und die Befreiung der Frauen schließen sich dem wachsenden Strom der Volkskämpfe an, die in Richtung Sozialismus fließen. Wir begrüßen und feiern die wachsende Zahl von Frauen, die sich dem revolutionären Kampf für Sozialismus und Kommunismus anschließen. Wir sind inspiriert von der Widerstandsfähigkeit und Hartnäckigkeit von Generationen arbeitender Frauen, die außergewöhnliche Hindernisse und Härten der Unterdrückung und Unterwerfung überwunden haben, um dann gestärkt und entschlossen den Staffelstab des Kampfes für Befreiung und revolutionären Wandel an die nächste Generation von Frauen weiterzugeben.

Wir widmen diesen Internationalen Tag der arbeitenden Frauen den mutigen Frauen Palästinas, die sich nach 76 langen Jahren des Widerstands gegen die brutale zionistische koloniale Besatzung und den Völkermord weigern, ihren Kampf für die Befreiung ihres Volkes und ihres Landes vom brutalen zionistischen Kolonialismus, der vom US-Imperialismus gestützt und unterstützt wird, aufzugeben.



76 harte Jahre brutaler Besatzung, Einschüchterung, Völkermord, Folter und Verrottung in israelischen Gefängnissen haben die palästinensischen Frauen nicht davon abgehalten, ihr Leben lang Widerstand zu leisten; viele von ihnen haben sich dem bewaffneten Widerstand angeschlossen und den revolutionären Weg des palästinensischen Volkes zur Befreiung gezeichnet.

Auf der Welt weinen und wüten Frauen in Solidarität mit den Frauen im Gazastreifen und in den besetzten Gebieten, angesichts ihres unerträglichen Leids und des Verlusts von Kindern, Familien, Freunden, Nachbarn und ganzer Gemeinschaften. Wir lassen uns von ihrem Mut, ihrer Widerstandsfähigkeit und ihrer Großzügigkeit inspirieren und schöpfen aus ihrer Kraft Kraft für unsere Kämpfe.

Wir sind solidarisch mit den Frauen in Israel, die dem faschistischen israelischen Staat die Stirn bieten und sich der zionistischen kolonialen Besetzung und dem Völkermord an Palästina widersetzen. Diese mutigen Frauen werden selbst vom faschistischen zionistisch-kapitalistischen Staat ausgebeutet, angegriffen und verleumdet. Sie sehnen sich nach Freundschaft und Solidarität mit den Frauen in Palästina. Immer mehr palästinensische und jüdische Stimmen fordern einen wirklich demokratischen, gleichberechtigten und säkularen Staat für die Menschen in Palästina, Israel und allen Völkern, der dauerhafte Gleichheit, Frieden und Sicherheit für alle garantieren kann.

Unsere besondere Anerkennung gilt auch den revolutionären Frauen in den Philippinen und in Indien, die sich in den bewaffneten Kämpfen ihrer Völker gegen Kolonialismus, Faschismus und Imperialismus engagieren.

Die große Mehrheit der berufstätigen Frauen in Australien ist tagtäglich mit den steigenden Lebenshaltungskosten konfrontiert, viele kämpfen darum, über die Runden zu kommen, haben ständig Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, und sind nicht in der Lage, für ein Dach über dem Kopf, Gesundheitsfürsorge, Bildung und Kinderbetreuung zu sorgen. Zunehmende Obdachlosigkeit ist endemisch, insbesondere unter Frauen. Gleicher Lohn ist immer noch unerreichbar. Jüngste Zahlen zeigen, dass das geschlechtsspezifische Lohngefälle in Australien im Durchschnitt 29 % beträgt. Ausländisch kontrollierte Banken und Finanzmonopole weisen das größte Lohngefälle zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten auf. Frauen sind nach wie vor überwiegend in unsicheren und Teilzeitbeschäftigungen tätig.



Seit mehr als hundert Jahren kämpfen die Frauen in Australien darum, die wirtschaftlichen und sozialen Belastungen ihres Lebens zu mindern. Diie wenigen fortschrittlichen Reformen, die wir erreicht haben, um die Belastungen für Frauen zu verringern, wurden nur durch den langen Kampf der Frauen für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen, erschwingliche Kinderbetreuung, legale Abtreibung, Gesetze gegen geschlechtsspezifische Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen erreicht. Viele davon werden nun vom kapitalistischen Staat wieder abgeschafft.

Dies sind dauerhafte Probleme und Belastungen des Kapitalismus, die innerhalb des kapitalistischen Systems, das für sein Überleben vollständig auf die Ausbeutung von Menschen und der Umwelt angewiesen ist, niemals gelöst werden können. Solange die kapitalistische Ausbeutung und Diskriminierung von Frauen anhält, werden Generationen von Frauen diesen Kampf unweigerlich fortsetzen.

Die Frauen der First Nations führen den militanten Kampf gegen den Kolonialismus und Imperialismus der Siedler an und fordern Landrechte und Selbstbestimmung. Sie stehen an der Spitze von Kampagnen gegen die unverhältnismäßige Inhaftierung und den Tod junger Aborigines in Haft, gegen die Armut und Enteignung ihres Volkes und ihres Landes. Der lange Kampf der Ureinwohner um Selbstbestimmung erfährt breite Unterstützung durch das nicht-indigene Australien.

Arbeitende Frauen - organisiert und mobilisiert euch am Arbeitsplatz und in den Gemeinden!

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit und gleichwertige Arbeit

Anhebung der Löhne für alle Arbeiterinnen

Kinderbetreuung in öffentliche Hand geben - erschwinglich machen

Mehr öffentlicher und bezahlbarer Wohnraum

Erhöhung der Leistungen für Alleinerziehende

Um- und Durchsetzung von Antidiskriminierungsgesetzen in der gesamten Gesellschaft

Verbot der kommerziellen, profitorientierten Kultur, die Frauen zu Sexobjekten macht

Widerstand gegen die Beteiligung an imperialistischen Kriegen



"Der Sozialismus wird die notwendigen Bedingungen schaffen, damit Frauen ihr volles Potenzial, ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit, Gleichberechtigung und Respekt in allen Bereichen der Gesellschaft erreichen können. In einem sozialistischen System werden die arbeitenden Frauen befähigt sein, die Gesellschaft als Gleichberechtigte zum Nutzen aller arbeitenden Menschen zu führen." (Aus dem Programm der Kommunistischen Partei Australiens, marxistisch-leninistisch)