Pressemitteilung

Kumpel für AUF: Gedenken an die Rote Ruhrarmee

Am 24. März fand das traditionelle Gedenken am Massengrab in der Haard bei Marl statt, wo 34 antifaschistische Kämpfer für Demokratie, Freiheit und Frieden seit ihrer Ermordung vor 104 Jahren ruhen.

Kumpel für AUF / Regionalgruppe Im Vest