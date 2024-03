London: 400.000 fordern Waffenstillstand

Am Samstag fand in London die 10. nationale Palästina-Demonstration statt, organisiert von der Stop the War Coalition (STWC) und Palestine Solidarity Campaign. Laut den Veranstaltern beteiligten sich rund 400.000 Menschen an dem Marsch vom Hyde Park zur US-Botschaft, deutlich mehr als bei der letzten Demo. Geprägt war die Demo von heftiger Kritik an der britischen Regierung, nachdem Premierminister Sunak Pro-Palästina-Demos als "extremistisch" und "kriminell" angegriffen und Regierungsvertreter behauptet hatten, dass sich Juden nicht mehr in die Innenstadt trauen könnten am Wochenende. Die Demonstranten kritisierten auch den Labour-Vorsitzenden Starmer, der praktisch die britische Politik der Unterstützung der israelischen Regierung mitträgt. Auch viele Gewerkschafterinnen aus dem Gesundheitssektor beteiligten sich.