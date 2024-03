Massenproteste gegen Faschismus in Deutschland

Die deutsche imperialistische Bourgeoisie hat die letzten Jahre in einer Wirtschaftskrise verbracht und war nicht in der Lage, diese Krise abzuwenden. Im Gegenteil, sie verschärft sich weiter. In den direkten Worten des Wirtschaftsministers Lindner, gegen das für sie verwendete Wort "kranker Mann Europas", gab die deutsche Bourgeoisie zu, dass sie "nicht krank, sondern müde ist".

Neben der Wirtschaftskrise wird in Europa auch ein Krieg mit Russland um die Ukraine geführt. Jeden Tag ertönt die Warnung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die NATO und Russland aufeinandertreffen. Die Entwicklungen im Nahen Osten und im Golf von Aden spielen die Rolle des Beschleunigers eines neuen imperialistischen Krieges. Und dass sich die imperialistische deutsche Bourgeoisie mit voller Kraft auf einen neuen imperialistischen Krieg vorbereitet, verkündete - neben anderen Indikatoren - Verteidigungsminister Pistorius mit den Worten: "Wir müssen uns in Europa wieder an den Gedanken des Krieges gewöhnen", und erließ keinen Zweifel daran, was sie wollen und was sie tun.

Die innere soziale Gestaltung des Landes wird entsprechend vorbereitet. Die innere Faschisierung wird schon seit langem Schritt für Schritt vorbereitet. Ein antidemokratisches und faschistisches Gesetz nach dem anderen wird verabschiedet. Die Massen sind sehr unzufrieden mit der derzeitigen Regierung und dem Verlauf der Ereignisse. Die Armut nimmt zu. Und als Grund für die Verarmung des Volkes werden von den bürgerlichen Parteien die Einwanderer dargestellt und die reaktionäre Polarisierung vertieft. Und faschistische Parteien wie die AfD (Alternative für Deutschland) werden als "Heilsbringer" inszeniert.

Ein Land, das nicht ohne Zuwanderer sein will, ist einwanderungsfeindlich. Ein Land, das immer noch ein Defizit von zwei Millionen Arbeitsplätzen hat und Gesetze erlässt, um Gastarbeiter nach Deutschland zu locken, will dagegen die Gesellschaft auf der Grundlage von Migrantenfeindlichkeit auf einen Krieg vorbereiten. Sobald die Einwanderer weg sind, werden die Fabriken stillstehen. Aber was sie wollen, ist, ein Profitparadies für imperialistische Monopole zu schaffen, indem sie demokratische Rechte und Freiheiten einschränken und sogar zerstören und den imperialistischen Krieg schnell vorbereiten. Wenn eine faschistische Regierung an die Macht kommt, wird sie die Einwanderer nicht wegschicken, sondern sie wie die Nazis zwingen, sich in den Fabriken zu Tode zu arbeiten. Daran sollte niemand einen Zweifel haben. Im kapitalistisch-imperialistischen System handelt es sich nicht um ein vorübergehendes "Déjà-vu" - eine Momentaufnahme, die durch die Halluzinationen des Systems hervorgerufen wird -, sondern um etwas Strukturelles, das so lange bestehen wird, wie das System existiert.

Im September 2017, als die AfD 13 Prozent der Stimmen erhielt und mit 94 Abgeordneten ins Parlament einzog, schrieb ich einen Artikel mit dem Titel "Der Faschismus in Deutschland ist offiziell".

Und ich sagte:

"Die deutsche Bourgeoisie hat eine polarisierende, spaltende, ausgrenzende und menschenfeindliche Politik für die Entwicklung faschistischer Organisationen betrieben. Sie haben faschistische Organisationen, insbesondere die AfD, als Alternative für die Millionen von Werktätigen dargestellt, indem sie "den Überfluss an Ausländern" als Grund für Niedriglöhne, Leiharbeit und Zwei-Stunden-Jobs anführten. Bei jeder Gelegenheit verfolgte der deutsche monopolkapitalistische Staat die Politik, die Arbeiter von den revolutionär-kommunistischen Organisationen fernzuhalten. Während das deutsche Kapital Arbeitskräfte aus dem Ausland "importieren" musste, zögerte es nicht, die "ausländischen" Arbeiter, die es unter härtesten Bedingungen und unter großem Ausbeutungsdruck beschäftigte, als Feinde der deutschen Arbeiter darzustellen. Sie verfolgten die Politik der Anfeindung von Arbeitern gegen Arbeiter."

„Der Einzug der AfD in den deutschen Bundestag kann nicht als ein einfaches Ereignis betrachtet werden. Die Reaktion wird sich noch weiter beschleunigen. Polarisierung und Fremdenfeindlichkeit werden sich weiter entwickeln. Die deutsche imperialistische Bourgeoisie wird, anstatt sie zu verhindern, bestrebt sein, sie weiter voranzutreiben. Die AfD wird wie bisher als ‚klein‘, ‚unbedeutend‘ und ‚rechtspopulistisch‘ dargestellt werden, aber sie wird als Knüppel in den Händen der Bourgeoisie gegen die Arbeiterklasse benutzt werden, um die Reaktion und die innere Faschisierung zu steigern.“

„Und Deutschland wird nicht mehr das sein, was es vor dem 25. September 2017 war. Die CDU-SPD und die anderen bürgerlichen Parteien haben sich zusammengeschlossen, um den Faschismus gegen die Arbeiterklasse einzusetzen."

"Es wäre nicht pessimistisch zu sagen, dass keine guten Tage auf die Arbeiterklasse und die unterdrückten Völker warten, wenn die Arbeiterklasse nicht aktiv wird, um die reaktionäre und faschistische Entwicklung zu verhindern. Denn im Moment ertönen die imperialistischen Kriegstrommeln in der Welt und die Glocken der ‚Kriegsvorbereitung‘ werden immer lauter. Das deutsche Wahlergebnis muss unter diesem Gesichtspunkt analysiert werden."

Diese Einschätzung aus dem Jahr 2017 ist eine Vorwegnahme der heutigen Entwicklungen. Es ist ganz klar, dass dies die reale Politik des deutschen Monopolstaates ist und dass sie diese nicht ohne einen großen Aufstand der Massen gegen diese Politik ändern und eine faschistische Partei wie die AfD an die Macht bringen wird.

Der Aufstieg des Faschismus in Italien nach dem ersten imperialistischen Weltkrieg brachte den Faschismus nach einer Weile auch in Deutschland an die Macht. Heute ist in Italien eine faschistische Regierung an der Macht. Die Machtübernahme der AfD in Deutschland wird der Auftakt für die Machtübernahme faschistischer Parteien in allen europäischen Ländern sein.

Die Beschlüsse des Geheimtreffens4 der AfD und vieler Geschäftsleute und eingetragener Nazifaschisten im November 2023 zeigen deutlich, dass es keinen Weg gibt, um zu zögern, und dass die Pläne des Faschismus fertig sind. Die Entscheidungen, die insbesondere gegen Einwanderer getroffen wurden, sind erschreckend, und in der Tat wurden die gleichen Entscheidungen von der Regierung getroffen, die sich jetzt als "Verteidiger der Demokratie" präsentiert. Mit anderen Worten: Die Beschlüsse des Geheimtreffens der Nazis und die der Koalition aus SPD, Grünen und FDP haben keine unterschiedliche Ausrichtung. Dies ist ein klarer Beweis dafür, was die deutsche Monopolbourgeoisie vorhat und was sie tun kann, wenn sie die antifaschistischen Kräfte, insbesondere die Arbeiterklasse, unterdrücken kann.

In Deutschland war es vor allem die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD), die das wahre faschistische Gesicht der AfD aufdeckte und versuchte, es der Arbeiterklasse zu erklären. Die MLPD, die Partei der deutschen Arbeiterklasse, veröffentlichte viele Flugblätter und Broschüren, in denen sie die AfD entlarvte und ihr faschistisches Gesicht entlarvte. Und sie schrieb, dass die monopolistische bürgerliche Regierung Deutschlands eine innere Faschisierung entwickelt. Und sie rief alle fortschrittlichen und antifaschistischen Organisationen und Gewerkschaften auf, gemeinsam zu handeln.

Die deutsche Monopolbourgeoisie hingegen hetzte die kleinbürgerlichen linksanarchistischen Organisationen gegen die MLPD auf, versuchte, ihre Fahnen auf den Kundgebungsplätzen zu verbieten und griff ihre Informations- und Werbestände an. Dass es ihnen nicht gelang, die MLPD von den Massen zu isolieren, zeigte sich an der Teilnahme von mehr als 1,5 Millionen Menschen an den antifaschistischen Demonstrationen am 20. und 21. Januar 2024. Die Fahnen der MLPD wehten auf den Kundgebungsplätzen und ihre Flugblätter erreichten die Massen.

Es ist dringend notwendig, dass die kommunistischen und alle antifaschistischen Kräfte ihre Einheit gegen den drohenden imperialistischen Krieg und den Faschismus unverzüglich verstärken. Der Zusammenschluss in den Reihen der Kommunisten, die wirklich einen antifaschistischen Kampf führen wollen, und das gemeinsame Handeln mit ihnen, statt dem bürgerlichen Antifaschismus zu folgen, wird den Kampf gegen den Faschismus weiter stärken.

Vor allem die Migrantenorganisationen aus der Türkei und Kurdistan sollten in dieser Hinsicht verantwortungsvoller und organisierter handeln. Denn die faschistische AfD und der Plan der deutschen Monopolbourgeoisie zielt vor allem auf Migranten aus der Türkei. Die Parteien, die die derzeitige Regierung bilden, sind nicht die Verhinderer des Faschismus, im Gegenteil, sie sind Parteien, die den Faschismus stärken und versuchen, die antifaschistischen Massen zu befrieden. Die "antifaschistischen" Reden dieser Parteien sind falsch, und von den Parteien, die den imperialistischen Krieg vorbereiten, eine "antifaschistische" Haltung zu erwarten, bedeutet, die Massen abzulenken und sie in die Umarmung des Faschismus zu treiben.

In den großen und einflussreichen Gewerkschaften in Deutschland ist die SPD aktiv. Dennoch müssen die Gewerkschaften von der Basis in den antifaschistischen Kampf hineingezogen werden. Die Linke, die Reformisten und alle faschismusfeindlichen Gruppen müssen in den antifaschistischen Kampf einbezogen werden. Vor allem das Internationalistische Bündnis der Kommunisten und Progressiven muss weiter gestärkt werden. Die Einheit des Kampfes gegen den Faschismus muss auf alle europäischen Länder, insbesondere die EU-Länder, ausgedehnt und die Solidarität gestärkt werden.

Faschistische Vorbereitungen, imperialistische Kriegsvorbereitungen können vor den Massen entlarvt und isoliert werden. Die Bourgeoisie wird versuchen, die Arbeiter durch jede nationale Identität gegeneinander aufzubringen und die reaktionäre Polarisierung zu vertiefen. Die deutsche Arbeiterklasse und die Werktätigen erleben den Faschismus nicht zum ersten Mal. Sie haben sich noch immer nicht von dem Schmerz des ersten erholt. Deshalb wird sich die Arbeiterklasse dem Faschismus widersetzen. Das Schicksal der deutschen Arbeiterklasse und der migrantischen Arbeiterklasse ist das gleiche und sie müssen sich gemeinsam organisieren und gegen den Faschismus kämpfen.

Die Grundparole des antifaschistischen Kampfes heute:

Sofortiges Verbot der AfD!

Verbot aller faschistischen Organisationen und faschistischer Propaganda in Deutschland!

Der Sozialismus ist die wahre Rettung!

Vorwärts für den Sozialismus!