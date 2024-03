Massenproteste gegen Faschismus in Deutschland

Die deutsche imperialistische Bourgeoisie hat die letzten Jahre in einer Wirtschaftskrise verbracht und war nicht in der Lage, diese Krise abzuwenden. Im Gegenteil, sie verschärft sich weiter. In den direkten Worten des Wirtschaftsministers Lindner, gegen das für sie verwendete Wort "kranker Mann Europas", gab die deutsche Bourgeoisie zu, dass sie "nicht krank, sondern müde ist".

Neben der Wirtschaftskrise wird in Europa auch ein Krieg mit Russland um die Ukraine geführt. Jeden Tag ertönt die Warnung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die NATO und Russland aufeinandertreffen. Die Entwicklungen im Nahen Osten und im Golf von Aden spielen die Rolle des Beschleunigers eines neuen imperialistischen Krieges. Und dass sich die imperialistische deutsche Bourgeoisie mit voller Kraft auf einen neuen imperialistischen Krieg vorbereitet, verkündete - neben anderen Indikatoren - Verteidigungsminister Pistorius mit den Worten: "Wir müssen uns in Europa wieder an den Gedanken des Krieges gewöhnen", und erließ keinen Zweifel daran, was sie wollen und was sie tun.

Die innere soziale Gestaltung des Landes wird entsprechend vorbereitet. Die innere Faschisierung wird schon seit langem Schritt für Schritt vorbereitet. Ein antidemokratisches und faschistisches Gesetz nach dem anderen wird verabschiedet. Die Massen sind sehr unzufrieden mit der derzeitigen Regierung und dem Verlauf der Ereignisse. Die Armut nimmt zu. Und als Grund für die Verarmung des Volkes werden von den bürgerlichen Parteien die Einwanderer dargestellt und die reaktionäre Polarisierung vertieft. Und faschistische Parteien wie die AfD (Alternative für Deutschland) werden als "Heilsbringer" inszeniert. ...

Hier gibt es den kompletten Gastbeitrag