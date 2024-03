Örtliches Vorbereitungstreffen für die Strategiekonferenz

Liebe Freunde,

wir laden euch ein zu einem erweiterten Treffen der Umweltgewerkschaft zur Strategiekonferenz am Montag, dem 18. März 2024 um 18 Uhr in Bittels Keller, Siegfriedstraße 9 in 47226 Duisburg (Rheinhausen).

Im Mittelpunkt unseres Treffens wird die Vorstellung und Diskussion über die Strategiekonferenz "Arbeiter- und Umweltbewegung gemeinsam - Retten wir die Lebensgrundlagen der Menschheit" stehen. Diese ist am 20./21.April 2024 in Berlin. Den Impuls gab die Umweltgewerkschaft, in der Zwischenzeit hat sich ein breiter Unterstützerkreis entwickelt, der weiter an Fahrt aufnimmt.

Wir reden bei unserem Treffen auch über die inhaltliche Vorbereitung und den Beitrag der Duisburger Delegation, die gemeinsame Fahrt und Unterkunft und die Finanzierung sowie Selbstorganisation der Konferenz. Dazu sind auch alle Organisationen und Einzelpersonen in Duisburg, die sich an der Delegation beteiligen, herzlich eingeladen.

Mit solidarischen Grüßen

Ortsvorstand der Umweltgewerkschaft Duisburg-Niederrhein