Pfingstjugendtreffen: Viele Gründe, aktiv zu werden für die Zukunftsvisionen der Jugend

Für die Vorbereitung, Werbung und Mobilisierung in vielen Städten in ganz Deutschland war das erste bundesweite Vorbereitungstreffen im Februar ein erfolgreicher Startschuss. Seitdem wurden schon wichtige Gemeinschaftsaufgaben übernommen und mit der Arbeit daran begonnen: die Organisierung des Sani-Dienstes, die Suche der Bands für zwei begeisternde Konzerte an den Abenden, die Zukunftsdemo, ein Shuttleservice, die Organisierung der Verpflegung und verschiedener Sportturniere – sowie der traditionellen „Spiele ohne Grenzen" und vieles mehr.

Immer mehr Vorbereitungsgruppen an verschiedenen Orten bundesweit finden sich zusammen und planen regelmäßige Trainings für die Sportturniere und die Spiele ohne Grenzen. Darüber werden sämtliche zu organisierende Fragen gelöst, wie die gemeinsame Anreise, die Finanzierung, die Übernachtung ...

Das Pfingstjugendtreffen ist antifaschistisch, finanziell unabhängig und vollständig selbst organisiert. Dafür packt jeder mit an! In diesem Sinne gibt es natürlich noch mehr zu tun und vor allem müssen alle Kinder und Jugendlichen in der Region das Pfingstjugendtreffen kennenlernen!

Das nächste bundesweite Vorbereitungstreffen findet deshalb im Rahmen einer Werbewoche von Donnerstag, dem 4. April, bis Dienstag, dem 9. April, statt. An- und Abreise jeweils am Mittwoch. Hier werden wir mit Baueinsätzen die Bedingungen für das Pfingstjugendtreffen im Ferienpark schaffen und verbessern, wir werden gemeinsam Plakate aufhängen und an Schulen und Lehrwerkstätten mit den Flyern die Jugendlichen zum Mitmachen einladen.

Am Samstag findet dann von 14 bis 18 Uhr das zweite bundesweite Vorbereitungstreffen statt. Danach feiern wir gemeinsam mit dem Jugendverband REBELL. Pro Tag muss ein Kostenbeitrag für Unterkunft und Verpflegung von ca. 15 € im einfachen Standard eingeplant werden.

Meldet euch für die Teilnahme per E-Mail unter buero@pfingstjugendtreffen.de an.

Wir freuen uns auf euch!