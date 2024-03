Soldatenmütter: Telegram-Gruppe hat 70.000 Mitglieder

Hunderttausende Frauen gingen in Argentinien am 8. März auf die Straße unter der Losung "Gegen Hunger und Kürzungspolitik - für das Recht auf legale Abtreibung und gegen Gewalt an Frauen". Die Demonstrantinnen bekundeten sehr entschlossen, das 2020 errungene Recht auf Abtreibung zu verteidigen, gegen die Pläne der Milei-Regierung, dieses jetzt abzuschaffen. Milei hatte kürzlich alle, die das Recht auf Abtreibung verteidigen, als "Mörder" bezeichnet. Allen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, die an der Frauentagsdemo teilnehmen, werde der Lohn abgezogen, hatte der Präsident im Vorfeld angekündigt. Weitere Forderungen auf der Demo waren: Schluss mit den Entlassungen und Privatisierung, Schluss mit der Rohstoffpolitik auf Kosten der Umwelt, gegen Abbau der Demokratischen Rechte usw. Auch in anderen Landesteilen wurde demonstriert.