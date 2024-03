Umwelt

SPD - Imperialistischer Ökologismus konkret

In Vorbereitung auf die Strategiekonferenz der Arbeiter- und Umweltbewegung am 20. und 21. April in Berlin habe ich mich mit der Position der SPD beschäftigt. Ich bin Industriearbeiter und habe einen Kollegen, der trotz seines revolutionären Herzens nicht aus der SPD ausgetreten ist. Ist die SPD in der Umweltfrage revolutionär? Nach dem Buch der MLPD "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!" ist die Position der SPD Teil des imperialistischen Ökologismus.

Korrespondenz