Spendet für die Anreise internationaler Aktivisten zur Umweltpolitischen Strategiekonferenz!

Die internationale antiimperialistische Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung unterstützt die umweltpolitische Strategiekonferenz am 20. und 21. April 2024 in Berlin/Deutschland. Insbesondere hat das Konsultativkomitee (CC) in seinem Treffen am 13. März beschlossen, die Teilnahme internationaler Umweltaktivistinnen und Umweltaktivisten zu unterstützen. Kritische Kämpferinnen und Kämpfer bei der COP 28 / der Dubai-Konferenz interessieren sich ebenso für die Teilnahme wie evtl. ein grüner Kandidat zur Europawahl aus Zypern, eine Aktivistin aus Spanien usw. usw.

Gleichzeitig sind die Kosten für Flüge und auch schon für Pässe und Visa explodiert. Die Einheitsfront ruft deswegen dazu auf, für die Anreise internationaler Teilnehmerinnen und Teilnehmer – ob aus Peru, Mali, Jemen oder Bangladesch – zu spenden! Wir garantieren, dass jeder Cent dort ankommt, wo er gebraucht wird und in keiner unnötigen Bürokratie oder einem Organisationsapparat verschwindet.

Hoch die internationale Solidarität!

Spenden an Solidarität International:

Kontoinhaber: Solidarität International eV

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

BIC: FFVB DEFF (Frankfurter Volksbank Rhein/Main)

Spendenstichwort: UF - Anreise Strategiekonferenz

Der Aufruf im pdf-Format