Schwäbisch Hall: Tausche Tulpe gegen Spende

Auch dieses Jahr plante SI Schwäbisch Hall am Frauentag wieder eine Aktion für den Aufbau der Gewerkschaft der Textilarbeiterinnen in Bangladesch. In den letzten Jahren wurden die „Rosen gegen Spende“ immer wieder abgelehnt, weil sie aus Kenia mit dem Flugzeug hierher kamen. Wir fanden eine Alternative, eine Tulpe aus regionaler Produktion. Und wir bekamen die Tulpe mit Zwiebel, so dass sie zunächst in eine Vase gestellt und hinterher ausgepflanzt werden kann. So hieß unsere Aktion diesmal also: „Tausche Tulpe gegen Spende“!

Diese Nachhaltigkeit kam auch sehr gut an bei den Spendern. Mit 100 Tulpen und Infomaterial bewaffnet, bauten wir am Samstag, dem 9. März, einen kleinen Infostand auf dem Milchmarkt auf. Die Standbesetzung mit bis zu neun SI-Mitgliedern war super. Wir konnten uns deshalb mit Bauchläden auch in der Stadt verteilen. So waren wir an allen belebten Plätzen der Stadt präsent, baten um Spenden für den Aufbau der Gewerkschaft der Textilarbeiterinnen in Bangladesch. In vielen Gesprächen konnten wir über die prekäre Lage der Textilarbeiterinnen aufklären und auch SI noch mehr bekannt machen. Innerhalb von drei Stunden waren alle Tulpen unter die Leute gebraucht und wir hatten 610,65 € in unseren Spendendosen. Ein respektables Ergebnis! Das geht ohne Abzug nach Bangladesch.