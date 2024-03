TikTok: Sperrt die AfD!

Doch die Videoplattform lässt die AfD-Propaganda stehen – und verstößt so gegen ihre eigenen Richtlinien. Wir fordern: TikTok muss die rechtsextremen Konten der Partei sperren und die Hass-Botschaften stoppen.

Die AfD missbraucht Tiktok, um ihre rechtsextreme Ideologie zu verbreiten. Die Höcke-Partei investiert massiv in ihre Reichweite auf der Videoplattform und richtet sogar ihre Bundestagsreden an der Logik von TikTok aus. So erreicht die AfD mit ihrer Hetze Millionen Menschen.

In den Richtlinien von TikTok versprechen Sie: „Wir erlauben kein hasserfülltes Verhalten, Hassrede oder das Bewerben von hasserfüllten Ideologien“. Bei wiederholter Missachtung der Regeln, so heißt es dort, sperre TikTok die betroffenen Konten. Wir fordern Sie auf: Halten Sie sich an Ihre eigenen Regeln. Sperren Sie die rechtsextremen Konten der AfD und stoppen Sie die Hass-Botschaften.

