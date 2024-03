Selenskyj-Regime verschärft Kriegführung mit Langstrecken-Drohnenangriffen

Die ungefähre Zahl der auf russisches Gebiet abgeschossenen Drohnen ergibt sich aus verschiedenen Berichten und muss als geschätztes Minimum betrachtet werden. Mindestens 30 Drohnen sollen von der russischen Luftabwehr zerstört worden sein.

Langstrecken-Angriffe auf die russische Ölindustrie

Schwerpunkt der ukrainischen Drohnenangriffe war die Ölindustrie Russlands. Mindestens vier große Raffinerien wurden in den letzten Tagen angegriffen.

„Mein Morgen begann mit der Erkenntnis, dass ich nur wenige Kilometer von der Ölraffinerie entfernt wohne.“ berichtete eine Einwohnerin der Großstadt Rjasan, Haupstadt des gleichnamigen Oblasts. Dort wurden die Menschen am frühen Morgen von schweren Explosionen geweckt. Wahrscheinlich drei Drohnen sind in die dortige Ölraffinerie eingeschlagen.

Rjasan ist 567 Kilometer von Charkiw entfernt, was der ungefähren Distanz zum ukrainisch kontrollierten Gebiet entspricht. Wie das ukrainische Nachrichtenportal RBC-Ukraine berichtet, soll das Feuer in der Rjasaner Ölraffinerie eine Fläche von 100 Quadratmetern haben. Laut dem Telegramm-Kanal Baza soll der Wärmetauscherblock in Flammen stehen und mehrere Feuerwehreinheiten im Einsatz sein.

Bereits am 12. März hat eine ukrainische Drohne ein Reservoir in einem Öllager in Orjol getroffen und in Brand gesetzt. Außerdem griff eine Drohne die Ölraffinerie Lukoil-Nizhny Novgorodnefteorgsintez in der Region Nizhny Novgorod an – 873 Kilometer entfernt von Charkiw. Der Betrieb der Anlage soll zum Erliegen gekommen sein.

Ukraine will Krieg nach Russland tragen

Mit diesen Schlägen zeigt die ukrainische Regierung, dass sie willens und fähig ist, Angriffe bis tief in das russische Hinterland zu führen. Das spielt auch eine Rolle für die Debatte um die Lieferung von Lenkflugkörpern, denn Ziele in Russland können und werden auch jetzt schon angegriffen. Es ist naiv, anzunehmen, dass deutsche Taurus-Marschflugkörper nicht gegen Ziele auf russischem Gebiet eingesetzt werden würden.

Das Putin-Regime nennt die Angriffe eine bewusste Störung der Wahlen. Allgemein sind diese Angriffe eine bewusste Verschärfung der Kriegsführung.