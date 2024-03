Ulm: Frauenplattform begeht 8. März kämpferisch und festlich

50-70 Menschen bildeten den Halbkreis um den Infostand und das Offene Mikrophon. Ein Thema war die Entstehung des Internationalen Frauentags aus der kommunistischen Arbeiterbewegung heraus, der Rebellbeitrag erklärte die besondere Unterdrückung der Masse der Frauen und die doppelte Ausbeutung der werktätigen Frauen. Ein Beitrag nahm das AfD-Argument auseinander, dass die Berufstätigkeit der Frauen ihre Fruchtbarkeit zerstöre. Was für ein Blödsinn - die Frau wieder reduziert auf Kochen und Kinderkriegen?

Der Blick wurde auch geweitet auf die aktuellen Kriegsgebiete. "Unsere Solidarität muss sowohl den palästinensischen Frauen als auch den israelischen Geiseln gelten." In der Ukraine kämpfen immer mehr Frauen dafür, dass ihre Männer zurückkommen, "sie brauchen keine Helden an der Front, sondern ihre Männer zu Hause." Musik und Tanz und die roten Nelken drückten den festlichen Charakter des 8. März aus, der in Baden-Württemberg noch immer kein gesetzlicher Feiertag ist.