Umweltpolitische Strategiekonferenz: Location steht fest - Infobrief Nr. 2 erschienen

Zahl der Unterzeichner ist auf beeindruckende 400 gestiegen

Vertreten ist ein breitestes Spektrum von Gewerkschafterinnen, Jugendlichen, Revolutionären über „Omas for future“ bis zum Professor der Philosophie und Umweltaktivisten aus Kanada.

Veranstaltungsort ist die ehemalige AEG-TurbinenHalle

Unter dem Namen „MaHalla“ wird sie als Veranstaltungsort vermietet. Adresse: Wilhelminenhofstrasse 76, 12459 Berlin. Im Saal selbst ist Platz für die Diskussions- und die Abendveranstaltung, für Info-Stände, Essensversorgung. Die Konferenz beginnt am Samstag, dem 20. April 2024, am Morgen und endet am Sonntag, dem 28. April 2024, um 14 Uhr nach der Diskussion der Ergebnisse, der noch vorhandenen Widersprüche und der Vereinbarungen zur weiteren Zusammenarbeit. Anreise und Übernachtung müssen selbst organisiert werden.

Konferenzverlauf, Diskussion

Die Diskussion soll sich auf die strategischen Fragen der Rettung der Lebensgrundlagen der Menschheit beziehen.

Block 1: Beurteilung der Dramatik der Umweltkatastrophe, ihre Ursachen und welche allgemeinen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind (Samstagvormittag)

Block 2: Strategien, Wege und Widerstandsformen zur Rettung der Lebensgrundlagen der Menschheit (Samstagnachmittag)

Block 3: Schlussdiskussion zu den Ergebnisse und Vereinbarungen zur weiteren Zusammenarbeit, Diskussion und Verabschiedung einer Abschlussresolution. (Sonntagmorgen)

Block 1 und Block 2 werden jeweils mit 3 – 4 Impulsreferaten eingeleitet werden (je 15 Min.). Die Redebeiträge in der anschließenden Diskussion sollen 5 Minunten dauern. Wer ein Impulsreferat halten will, bewirbt sich dafür bei der Koordinierungsgruppe!

Flyer, Plakate und Homepage

Ein aktualisierter Flyer und Plakate sind erschienen. Der Flyer erscheint in Kürze auf der dann neu gestalteten Homepage der www.umweltstrategiekonferenz.org abrufbar, wird derzeit in einer Auflage von 30 000 Exemplaren gedruckt. Das Plakat im Format DIN A 3 wird in einer Auflage von 3000 Stück gedruckt. Beides wird bis zum Wochenende an Trägerorganisationen ausgeliefert. Weitere Bestellungen bitte an www.umweltstrategiekonferenz.org

Finanzierung

Der Veranstaltungsort für 800 bis 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostet mindestens 20 000 Euro. Das zu stemmen, erfordert eine hohe Spendenbereitschaft unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und Unterstützern. Beteiligt Euch! Spenden an: Umweltgewerkschaft, GLS Gemeinschaftsbank, IBAN: DE49 430609671199 5031 00.

Die Koordinierungsgruppe schreibt: „Wir fördern eine breite Spendensammlung unter der Bevölkerung. In den Belegschaften wollen wir einen Spendenaufruf erstellen: ‚Einen Stundenlohn für die Rettung der Menschheit‘. Wir haben eine Paypal-Bezahlung (auf der Homepage, auf dem Flyer) eingerichtet. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 10 €, ermäßigt 5 € ermäßigt. Wir rufen zu einem Soli-Beitrag von 10 € + X auf. Für das Abendfest werben wir für Spenden, sehen aber von einem Eintritt ab.“

Weitere Vorbereitung

Die Koordinierungsgruppe empfiehlt, sich an den Orten abzusprechen und ggf. Vorbereitungsgruppen einzurichten, wozu die Trägerorganisationen die Initiative ergreifen können. Sie organisieren die gemeinsame Anfahrt und Übernachtung, planen und diskutieren Impulsreferate und Redebeiträge, Kulturbeiträge, von Zeitspenden oder Mitarbeit in Teams. Pro sechs Personen soll ein Kuchen als Spende mitgebracht werden.

Das nächste Vorbereitungstreffen findet am 24. März 2024 um 15 Uhr in Gelsenkirchen statt, Horster Mitte, Schmalhorststraße 1 in 45899 Gelsenkirchen. Bis dahin müssen dringend die Konzepte von den verantwortlichen Kräften für die einzelnen Aufgaben (Verpflegung, Vorschlag für Impulsrefererate, Abendveranstaltung, Finanzen, usw.) beschlussfertig vorliegen und besprochen werden können.