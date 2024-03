"Wir sind Flüchtlinge, wir sind Arbeiter, wir wollen arbeiten"

Die Aktion reiht sich ein in die Protestaktionen am Internationalen Tag gegen Rassismus an verschiedensten Orten, wo unter anderem auch zu 15-Minuten-Streiks in Betrieben aufgerufen wird.

Im Mittelpunkt der Kundgebung in Pforzheim steht die Forderung nach einer Arbeitserlaubnis für alle Asylbewerber. Denn viele dürfen nicht arbeiten, obwohl sie es dringend wollen und auch gebraucht würden.

Ein Beispiel: Azumah kommt aus Ghana und ist seit 2019 in Deutschland, er hatte im Dezember 2022 seine 3. Anhörung im Asylverfahren. Seither wartet er auf eine Entscheidung des BAMF. Ghana wird als "sicheres Herkunftsland" bezeichnet, obwohl es dort z.B. staatliche Verfolgung von Homosexuellen gibt, die aktuell (am 28.2.24) nochmal verschärft wurde. Wegen seines Herkunftslandes hat Azumah ein Beschäftigungsverbot. Derzeit macht er seinen Hauptschulabschluss und hat bereits von zwei Firmen ein Ausbildungsangebot!Azumah engagiert sich seit mehreren Jahren für die Rechte geflüchteter Menschen, er ist stellvertretender Bundessprecher des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität in SI (Solidarität International) und Sprecher des Freundeskreises Süd.

In einem anderen Fall unterstützt der Freundeskreis einen Härtefallantrag eines Asylbewerbers aus dem Senegal - auch ihm wird verweigert, endlich seine Lehre in einem Metallbetrieb anzutreten.

In einer Kampagne wendet sich der Freundeskreis gegen die rassistische Diffamierung von Geflüchteten, die angeblich "in das Sozialsystem einwandern wollen" und fordert das Recht auf reguläre Arbeitsverhältnisse für alle Geflüchteten. Hier ein Link zur Kampagne: https://youtu.be/RTRtcalMJaE?si=2vmR_kDhP_YSUreV

Die Demonstration am 21. März in Pforzheim findet im Rahmen dieser Kampagne statt. Weitere Infos über den Freundeskreis auf dessen Website: https://freunde-fluechtlingssolidaritaet.org/

Spenden über: „Solidarität International e.V.“, IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84, Stichwort: „Flüchtllingssolidarität"

change.org/alassa und change.org/evakuierung