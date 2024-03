Zehntausende in Frankfurt für Frieden und Freiheit in Kurdistan

Kritik an der Zusammenarbeit der Imperialisten mit dem Erdogan-Regime bestimmte viele Beiträge. Die Freilassung des PKK-Führers Abdullah Öcalan, der in wenigen Tagen 25 Jahre in der Türkei inhaftiert ist, wurde gefordert, ebenso wie die Freilassung aller kurdischen Aktivisten, die auf Grundlage des „Terrorparagrafen“ 129 a/b in deutschen Gefängnissen einsitzen.

In vielen Gesprächen am MLPD-Stand wurde die Kritik an der Unterstützung Deutschlands für türkische Bombardements auf kurdische Gebiete vertieft. Es beweist, wie heuchlerisch die militärische Unterstützung der Ukraine unter dem Deckmantel des „Kampfs für Demokratie“ ist.

Auf großes Interesse stieß die klare Haltung der MLPD zur Unterstützung des palästinensischen Befreiungskampfs und die Klärung komplizierter Fragen. Broschüren zur Herausbildung neuimperialistischer Länder und zum Ukrainekrieg kauften viele. Genauso Bücher über den sozialistischen Aufbau in der revolutionären Sowjetunion. Ernsthaft wurde diskutiert über den Beginn der Umweltkatastrophe, den Wettlauf mit der Zeit, um die Menschheit vor dem Untergang zu retten. Das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen“ und die Strategiekonferenz im April interessierten besonders Jugendliche.

Insgesamt ein begeisterndes Newroz, dem auch einzelne Regenschauer nichts anhaben konnten. Leider durfte das rechtzeitig angemeldete Grußwort der MLPD nicht gehalten werden, wozu die Veranstalter keine Begründung gaben. Die Partei des echten Sozialismus muss fester Bestandteil des Newroz sein.