Mindestens 133 Menschen sterben

Mindestens 100 Menschen lagen zum Redaktionsschluss verletzt in Krankenhäusern. Einige von ihnen in kritischem Zustand. Es wird daher damit gerechnet, dass die Zahl der Toten weiter steigen wird. Am Freitagabend war ein schwer bewaffnetes Kommando in die „Crocus City Hall“ eingedrungen, in der kurz darauf ein Rockkonzert stattfinden sollte. Die Täter eröffneten das Feuer und schossen wahllos auf die Besucher. Außerdem kam es zu Explosionen in der Halle. In der Folge brach ein Feuer aus, das sich auf die oberen Stockwerke und das Dach ausbreitete.



Während der russische Inlandsgeheimdienst FSB behauptet, die Spur der Täter führe in die Ukraine, dementiert das reaktionäre Selenskyj-Regime jede Tatbeteiligung. Bereits gestern Abend hatte der faschistische „Islamische Staat“ die Tat für sich reklamiert. Der FSB hat mittlerweile elf Personen festgesetzt, unter denen sich vier Täter befinden sollen. Dieser Anschlag ist Stoff, um den unsäglichen zwischenimperialistischen Krieg zu verschärfen! Die Rote Fahne Redaktion spricht den Opfern dieser menschenverachtenden Tat ihr tiefes Beileid aus.