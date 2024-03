AfD-Schmierereien in Düsseldorf

Am 18. März wurden auf den Briefkästen eines Hauses in Oberbilk AfD-Schmierereien entdeckt: der Schriftzug „AfD“, dahinter ein Herz. Offenkundig wollte jemand mit dieser Sachbeschädigung seine „Sympathie“ für die AfD zum Ausdruck bringen. Nicht zufällig bei dem Haus, in dem zwei Bundestags- und Landtagskandidatinnen der MLPD wohnen, darunter auch Daniela Maus. Gegen diese Schmierereien wurde Anzeige erstattet und die Polizei ermittelt, ob sie den oder die Verantwortliche(n) feststellen kann.

Solche Schmierereien, wie auch schon andere in letzter Zeit erfolgte Übergriffe auf linke und fortschrittliche Personen und Organisationen, sollen in der menschenverachtenden „Logik“ der Faschisten bedeuten: „Wir haben ein Auge auf euch! Wir kriegen euch!“.

Allerdings wird die AfD, die mittlerweile im offen faschistischen Fahrwasser unterwegs ist, angesichts der Massenproteste und Massendemonstrationen, die ihr bundesweit begegnen, zusehends nervös. Um so mehr Grund, der AfD und allen anderen faschistischen Organisationen entschieden und massenhaft entgegenzutreten! Keinen Fußbreit den Faschisten!

Die MLPD fordert im Einklang mit den ins Grundgesetz aufgenommenen Passagen des Potsdamer Abkommens: Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda! Verbot der AfD!

Unsere Solidarität gilt allen, die von faschistischen Einschüchterungen bis zum Terror betroffen sind. Wir haben größten Respekt vor ihrem Mut und ihrer Standhaftigkeit. Für eine breite, internationale Einheitsfront gegen Faschismus, Imperialismus, Umweltzerstörung und Weltkriegsgefahr!