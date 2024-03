ALSTOM hält an Entlassungsplänen fest

IG-Metall-Mitglieder lehnen sogenannten „Zukunftsvertrag“ ab

Die IG Metall teilt in einer Pressemitteilung vom 21. März mit: Der "Zukunftstarifvertrag" beim Schienenfahrzeughersteller ALSTOM steht vor dem Aus. In einer Abstimmung sprachen sich 88,1 Prozent der IG Metall-Mitglieder in den betroffenen Werken für eine Kündigung aus.¹ Entgegen dessen Zielsetzung, „die 9600 Arbeitsplätze in Deutschland vorerst zu sichern“², hält die Konzernleitung an seinen Entlassungsplänen fest.

Von wb / gp