Nichts ist vergessen! Niemand wird vergessen!

Seit dem Bekanntwerden faschistischer Pläne zur Deportation von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund entfaltet sich eine beispiellose antifaschistische Massenbewegung in ganz Deutschland. ...



Heute konnte sich die AfD weitgehend unbehelligt zu einer neuen faschistischen Organisation entwickeln, die über die „sozialen Medien“ besonders die weitgehende Unkenntnis der Geschichte unter der Jugend auszuschlachten versucht. Zur Aufklärung gehört es, auch an positive Vorbilder zu erinnern, an denen sich besonders Jugendliche orientieren können.



In diesem Sinne organisiert ein breites antifaschistisches Bündnis in Gelsenkirchen seit Jahren ein Gedenken an die Rote Ruhrarmee. Sie hatte im März 1920, zusammen mit einem Generalstreik mit 100.000 bewaffneten Bergleuten, Stahlarbeitern, Frauen und Jugendlichen den faschistischen Kapp-Putsch zum Scheitern gebracht. Der Verrat durch die damalige SPD-Führung kostete viele Opfer und zerschlug die Einheitsfront von Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschaftern und Christen.



Um daraus zu lernen, soll auch in diesem Jahr auf dem Friedhof Horst-Süd ein Gedenken stattfinden. Das Mahnmal dort wird von der Inschrift gekrönt: „Sie starben für die Befreiung der Arbeiterklasse“. Von den Nazis demoliert, wurde das Mahnmal nach dem Krieg wieder aufgerichtet und um die Ehrung von Widerstandskämpfern gegen die Hitler-Diktatur ergänzt.



Das Gedenken gilt auch den über 800 sowjetischen Kriegsgefangenen, die in den hiesigen Zechen zu Tode gebracht wurden und der 141 jüdischen Mädchen und Frauen, die ungeschützt bei Bombenangriffen auf das Vorläuferwerk der heutigen BP ums Leben kamen.

Wann und wo?

Das Gedenken findet am 6. April statt. Der Treffpunkt ist um 16 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof Horst-Süd.

Zum Gedenken laden ein:

AUF Gelsenkirchen, DIE LINKE Gelsenkirchen, Frauenverband Courage, Freidenker Gelsenkirchen, Kumpel für AUF, MLPD, Jugendverband REBELL und Solidarität International.

Hier gibt es den Flyer zur Aktion