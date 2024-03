„Brot für Gaza! Das palästinensische Volk muss leben und frei sein!“

Bereits im Dezember 2023 erklärten die Co-Präsidentinnen der Einheitsfront, Edithluz Castro und Monika Gärtner-Engel, in einer gemeinsamen Resolution: „Wir verurteilen entschieden den abscheulichen, auf die Vertreibung oder Vernichtung des palästinensischen Volkes in Gaza abzielende Aggression des zionistischen Staates Israel. Sie wird im Rahmen zwischenimperialistischer Konkurrenzkämpfe unterstützt von führenden imperialistischen Ländern wie USA oder Deutschland.

Dieser Krieg muss sofort beendet und sämtliche israelische Truppen zurückgezogen werden! Die imperialistischen Verursacher müssen Schadenersatz an das palästinensische Volk bezahlen und vollständig sein Recht auf ein freies Palästina akzeptieren!“

Das Leiden des palästinensischen Volkes im Gazastreifen wächst seitdem jeden Tag ins Unermessliche. Laut WHO ist eins von sechs Kindern unter zwei Jahren im nördlichen Gazastreifen „akut unterernährt“. Das zionistische Israel verhindert, dass Hilfskonvois mit dringend benötigten Lebensmitteln und Medikamenten in den Gazastreifen gelangen. Während Familien und Kinder in Gaza hungern, hinterlässt Israel militärische Zündbomben, die wie kleine Lebensmitteldosen aussehen, was an Menschenverachtung kaum zu überbieten ist. Das bewusste Aushungern der Bevölkerung im Gazastreifen ist eine Methode zur Auslöschung des palästinensischen Volkes!

Beim sog. „Mehl-Massaker“ schoss Israel auf Menschen, die sich um die Verteilung der Hilfsgüter scharten. 118 Menschen starben, 760 wurden verletzt. Das zionistische Israel behauptete, nicht in die Menge geschossen zu haben, dass die Menschen lediglich in der Massenpanik erdrückt wurden. Eine üble Spurenverwischung, die den hungernden Massen die Schuld für das Massaker zuschiebt! Jetzt haben Untersuchungen ergeben, dass in den Leichen Kugeln von NATO-Waffen gefunden wurden, die von der israelischen Armee verwendet werden. …

Hier gibt es die komplette Resolution