Der Besuch von US-Außenminister Blinken in der philippinischen Hauptstadt führte zu Protesten verschiedener Menschenrechtsgruppen gegen die Rolle der USA in der Region. Verschiedene Gruppen, darunter auch BAYAN, hatten zum Protest in der Nähe des Präsidentenpalastes in Manila aufgerufen. Die Demonstranten forderten auf Plakaten den Abzug von US-Truppen aus den Philippinen, die Einstellung aller US-Waffenlieferungen an Israel und nannten Außenminister Blinken einen Kriegsverbrecher. BAYAN erklärte, die USA machten mit ihrer Unterstützung den Völkermord in Gaza erst möglich. Die Philippinen, bis 1946 eine US-Kolonie, spielen für die USA auch heute eine wichtige Rolle in der Rivalität zu China.