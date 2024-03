„Zum Gedenken an die Getöteten in der Crocus City Hall.

Es ist unklar, wie genau die russischen Behörden auf den Terroranschlag reagieren werden. Diese Stille ist beängstigend. Von der Ultrarechten gibt es bereits Aufrufe, die Ukraine mit Atomwaffen anzugreifen, obwohl das offizielle Kiew den Verdacht einer Beteiligung an dem Terroranschlag sofort zurückwies. Wir veröffentlichen die Meinungen unserer Genossen, die die Lage beurteilen“:

In der folgenden Veröffentlichungen des "antirevisionistischen Bulletin" heißt es weiter:

"Unser Gedenken und unsere Trauer um alle Toten und Verletzten. Der heutige Tag darf nicht vergessen werden.

Aber etwas anderes ist für Marxisten wichtig. Wir müssen der Information voraus sein. Schon jetzt steckt die Staatsduma ihre teuflischen Pfoten in das Moratorium für die Todesstrafe und das Kriegsrecht. Die herrschende Klasse ist begierig darauf, die sich entfaltende Tragödie für politische Zwecke zu nutzen - für die Errichtung einer faschistischen Diktatur in Russland in offenen Formen, für die endgültige Vertiefung und Vollendung der Reaktion.

Es ist die heilige Pflicht jeder Organisation, jeder Gemeinschaft und jedes Einzelnen, sich dem zu widersetzen, und zwar mit Nachdruck. Für Terroristen gibt es keine Entschuldigung. Ewiges Gedenken und unsere Trauer um die Toten. Und das muss gezeigt und zum Ausdruck gebracht werden. Es gibt keine Entschuldigung für Terrorismus und den Tod von Unschuldigen. Aber (und "UND") genau aus diesem Grund - keine politische Ausbeutung des Geschehenen! Schreiben Sie im Vorfeld direkte Forderungen, Beiträge und Petitionen, um deutlich zu machen, dass niemand die Reaktion mit diesem schrecklichen Vorfall verschlimmern will.

Und Kundgebungen. Kundgebungen, Kundgebungen und Kundgebungen, um eine Einheitsfront eines breiten demokratischen Kampfes gegen die Reaktion zu führen ... "

Die Redaktion wird in den nächsten Tagen weiter berichten.