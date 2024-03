Dramatische Entwicklung der Atlantischen Umwälzung

Das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen“ von Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner verarbeitet wissenschaftliche Erkenntnisse auch zu den Meeresströmungen und stellt im Kapitel „Irreversible Störungen der Meeresströme und Jetwinde“ fest: „Im Nordatlantik lässt die thermohaline [1] Atlantische Umwälzung (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC) salzhaltige Wassermassen in die Tiefe stürzen und sorgt so für den Austausch warmer und kalter Wassermassen im Atlantik. Warmes Wasser aus dem Süden gelangt an der Meeresoberfläche nach Norden und kaltes Wasser am Meeresboden nach Süden. Zur AMOC gehört der Golfstrom, der wesentlich das milde Klima des europäischen Kontinents bewirkt. ... Wesentliche Ursachen für die Abschwächung der AMOC sind das beschleunigte Abschmelzen des Eisschilds auf Grönland und des arktischen Meereises sowie die verstärkten Niederschläge über dem Atlantik und angrenzenden Landflächen im Zug der Erderwärmung. Dadurch gelangen große Mengen Süßwasser in die Atlantische Umwälzung, das Wasser wird leichter und sinkt nicht mehr wie bisher in die Tiefe.“(S. 396/397)

Neueste wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen eindrücklich die Prognosen des drohenden Zusammenbruchs der AMOC. Die Studie der Autoren René M. Van Westen, Michael Kliphuis und Henk A. Dijkstra von der Universität Utrecht, wurde am 9. Februar 2024 im wissenschaftlichen Fachmagazin Science Advances veröffentlicht. Im Bericht des Weltklimarats (IPCC) von 2021 heißt es noch, „er habe ‚mittleres Vertrauen‘, dass das Strömungssystem in diesem Jahrhundert nicht zusammenbricht.“„Inzwischen liegen neben den beiden genannten weiteren Studien zur Atlantischen Umwälz-Zirkulation vor und Levke Cäsar, Physikerin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, sieht die IPCC-Einschätzung kritisch: "Dieses mittlere Vertrauen ist meiner Meinung nach gerade nicht mehr unbedingt gegeben." Der Nordatlantikstrom könnte demnach tatsächlich in den nächsten Jahrzehnten kippen, also sehr schnell zum Erliegen kommen. Einen exakten Zeitpunkt kann aber heute kein Modell vorhersagen.“ [2]

Die Folgen einer solchen Entwicklung wären dramatisch: Sie würden das Klima auf der ganzen Welt beeinflussen. „Besonders wäre allerdings Europa betroffen. Dort käme es zu einer schnellen Abkühlung, mit sinkenden Temperaturtrends von mehr als drei Grad pro Jahrzehnt. In mehreren europäischen Städten könnten die Temperaturen um 5 bis 15 Grad Celsius pro Dekade fallen. Auf eine so rapide Änderung ließe sich schwer reagieren...Zusätzlich zu den fallenden Temperaturen könnte der Meeresspiegel in einigen Küstenregionen am Atlantik über mehr als 70 Zentimeter ansteigen.“ [3]

Die Ursache für eine solche Entwicklung ist die beschleunigte Erderhitzung. Diese ist verursacht durch den immer noch wachsenden CO 2 -Ausstoß der internationalen Monopole auf der Jagd nach Maximalprofiten. Nur in einer Gesellschaft, die die Einheit von Mensch und Natur in den Mittelpunkt stellt, kann das Ausreifen einer solchen irreversiblen Entwicklung gebremst werden. Das erfordert einen gesellschaftsverändernden Umweltkampf.

Am 20. und 21. April des Jahres findet dazu eine Strategiekonferenz der kämpferischen Umweltbewegung in Berlin statt. Veranstaltungsort ist "MaHalla", Wilhelminenhofstraße 76, 12459 Berlin. Die Konferenz beginnt am Samstag, dem 20. April 2024, am Morgen und endet am Sonntag, dem 21. April 2024, um 14 Uhr nach der Diskussion der Ergebnisse, der noch vorhandenen Widersprüche und der Vereinbarungen zur weiteren Zusammenarbeit. (Mehr dazu hier!) Sie wird eine wirkliche Strategiediskussion führen, worin die großen Veränderungen mit der begonnenen globalen Umweltkatastrophe bestehen und welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind. Sie richtet sich an jeden, der darum gemeinsam streiten und kämpfen will! [4]