Newroz

Fest in Mannheim am 20. März 2024

Über 1.000 Menschen beteiligten sich am 20.03.2024 am Newroz-Fest in Mannheim auf dem Alten Meßplatz. Ganze Familien begrüßten den Neujahrsbeginn (wie er in Persien, Kurdistan, Indien, Pakistan und Usbekistan begangen wird) mit Tänzen, Musik und in guter Stimmung.

Korrespondenz aus Mannheim