Flüchtlingsleader Alassa Mfouapon wird sprechen

Wir freuen uns ... sehr Alassa Mfouapon, Flüchtlingsaktivist und Bundessprecher des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität in Solidarität International auf der Offenen Akademie zu begrüßen. Er spricht am 28. März, um 16 Uhr, und beleuchtet vor dem Hintergrund der auf Rekordhöhe gestiegenen Zahl von weltweit 108 Millionen Geflüchteten die menschenverachtenden Auswirkungen des Migrationsabkommens in Deutschland und der EU, und er kritisiert die ungleiche Behandlung von Flüchtlingen.



Die Umsetzung der Regierungspläne würde grundlegende demokratische Freiheiten und Menschenrechte außer Kraft setzen, die im Grundgesetz der Bundesrepublik verankert sind. Flüchtlinge würden hierdurch als Menschen zweiter Klasse behandelt. Was sind die Alternativen – ist Flüchtlingssolidarität weiterhin geboten und welche Perspektiven hat sie?

Das vollständige Programm mit allen Einzelheiten ist zu finden unter www.offene-akademie.org.