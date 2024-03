Grußbotschaft der MLPD zu Newroz 2024

Newroz ist eines der ältesten Feste der Menschheit. Die Sage über die Entstehung bezieht sich auf den armen Schmied Kawa, der gegen den Tyrannen Dehak aufbegehrt. Gemeinsam mit der Bevölkerung zog er los und erschlug den kinderfressenden Drachenkönig. Es steht also für den Kampf gegen die Unterdrückung des Menschen durch den Menschen. Und das hat eine große aktuelle Bedeutung, schaut man sich das heutige Weltgeschehen an.

Das ganze imperialistische Weltsystem ist mit dem Beginn des Ukrainekrieges in eine umfassende Krise geraten. Diese umfasst sowohl die ökonomische, politische, militärische und ökologische Seite und auch die weltanschauliche Seite. Der Imperialismus hat der Menschheit nichts anderes mehr zu bieten als den Untergang in der kapitalistischen Barbarei. „Schon die jetzt begonnene Umweltkatastrophe wird über kurz oder lang Hunderten Millionen oder gar Milliarden Menschen das Leben kosten. Andererseits sind die materiellen Voraussetzungen und die Erkenntnisse einer sozialistischen Gesellschaft in Einheit von Mensch und Natur weitgehend ausgereift. Sie stehen aber inzwischen in einem historischen Wettlauf mit der Zeit gegen das zerstörerische imperialistische Weltsystem.“ (Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD.) Die Frage steht also so: Entweder Untergang in der kapitalistischen Barbarei oder Vorwärts zur internationalen sozialistischen Revolution. Die widerliche Heuchelei und doppelte Moral der Regierung hierzulande sind unerträglich. Zu Recht werden Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen des russischen Imperialismus verurteilt, gleichzeitig schweigen sie zu den Kriegsverbrechen des Selenskyj-Regimes, und vor allem erfolgt keinerlei Verurteilung der bestialischen Kriegsverbrechen des NATO-Partners Türkei und des zionistischen Siedlerregimes in Israel. Die Verbrechen der russischen Seite, bei dem auch die faschistischen Söldnertruppen von Wagner eingesetzt werden, benutzt man dazu, die Bevölkerung weich zu kochen, um die Lieferung von schweren Waffen durchzudrücken, womit die Eskalation immer weiter vorangetrieben wird. Die psychologische Kriegsvorbereitung läuft auf Hoftouren.

Die kriegerische Auseinandersetzung in Nord- und Ost-Syrien sowie den Kandil-Bergen ist in die derzeitige Weltlage einzuordnen. Sie ist ein Bestandteil der Vorbereitungen der Imperialisten auf einen Dritten Weltkrieg- Der heldenhafte Widerstand des kurdischen Volkes gegen die türkische Invasion ist für uns ein Leuchtturm und der am weitesten fortgeschrittene Kampf um Demokratie und Freiheit. Biji Berxwedana Rojava!

Der völkerrechtswidrige Krieg des faschistischen, türkischen Regimes muss gestoppt werden. Insbesondere müssen die barbarischen Angriffe mit Chemiewaffen beendet werden.

Offen droht der türkische Präsident Erdogan mit dem Einsatz von Bodentruppen. Dies ist durch die Entfaltung der internationalen Solidarität zu verhindern. Dafür sind wir heute auch hier versammelt.

Jegliche Beziehung der Bundesregierung mit dem Regime in Ankara muss umgehend beendet werden. Insbesondere fordern wir, dass es keine weiteren Waffenlieferungen geben darf.

Wir fordern die sofortige Aufhebung des Verbotes der kurdischen Arbeiterpartei PKK und die sofortige Freilassung von Abdullah Öcalan!

Der Untergang in die kapitalistische Barbarei kann nur durch den weltweiten Kampf für eine von Unterdrückung und Ausbeutung befreite Welt, den Sozialismus, der die Einheit von Mensch und Natur höher entwickelt, verhindert werden. Mit der Staatsreligion des Antikommunismus wollen die Herrschenden verhindern, dass sich diese Erkenntnis unter den Massen Bahn bricht.

In dieser aufgewühlten und krisenhaften Welt muss eine dem Imperialismus überlegene Kraft entstehen, die alle friedliebenden Menschen umfasst und mit Antikommunismus, Rassismus, Antisemitismus und Faschismus fertig wird. Wir brauchen die Stärkung der neuen Friedensbewegung, die sich gegen alle Kriegstreiber richtet, die internationale Solidarität mit gerechten Befreiungskämpfen und eine breite Aufklärungsarbeit verwirklicht. Aktiver Widerstand ist das Gebot der Stunde! Macht mit beim weiteren Aufbau einer Internationalen Einheitsfront gegen Krieg, Faschismus und Umweltzerstörung und gegen die Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten auf die Massen!

Ich lade Euch herzlich ein, unseren Infostand hier auf dem Platz zu besuchen.

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit! Hoch die internationale Solidarität!