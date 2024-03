In Spanien legten am Freitag Tausende Bankangestellte ihre Arbeit nieder, um Druck zu machen in der Auseinandersetzung um einen neuen Tarifvertrag. Die Gewerkschaften fordern mindestens 13 Prozent mehr Lohn innerhalb der nächsten drei Jahre, die Bankenvereinigung AEB bietet nur 8,25 Prozent. Viele Banken haben im vergangenen Jahr hohe Profite eingefahren. Laut der Gewerkschaft CCOO beteiligten sich mehr als 70 Prozent der rund 80.000 Banker am Streik. Laut der AEB beteiligten sich nur 25 Prozent.