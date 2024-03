Jugendliche protestieren gegen Gaza-Krieg

Am Samstag, dem 16. März, demonstrierten in Bloomington im US-Bundesstaat Minnesota rund 400 Jugendliche vor der Niederlassung des US-Rüstungskonzern General Dynamic gegen dessen Rolle der Unterstützung des Völkermordes im Gaza-Krieg. Schülerinnen und Schüler aus den örtliche High Schools forderten auch, dass die örtlichen Behörden die finanzielle Unterstützung für den Rüstungskonzern und seine Rüstungsforschung einstellen. Auf vielen Plakaten stand: "Divest Minnesota from Apartheid Israel". Organisiert wurde der Protest von "Students for Palestine" und der "Minnesota Peace Action Coalition". Am Tag zuvor hatten in Portland im US-Bundesstaat Oregon mehr als 300 Schüler den Unterricht verlassen und demonstrierten zum Zentrum mit Transparenten wie "Kinder zu töten ist keine Selbstverteidigung". Sie verlangen von dem Schuldistrikt, dass er sich klar vom Krieg gegen Gaza distanziert.