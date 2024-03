Verlag Neuer Weg: Der sozialistischen Perspektive eine Stimme verleihen

Das „Gastland“ Niederlande & Flandern, das sich unter dem Motto „Alles außer flach“ literarisch präsentiert, will sich „den Fragen unserer Zeit“ stellen.



Wir sind gespannt! Wie sie wohl zu Weltkriegsvorbereitungen wie aktuell in der Ukraine, zum Völkermord in Palästina oder zu der die Menschheit bedrohenden Umweltkatastrophe stehen? Wir stellen diese Fragen auf jeden Fall und wollen mit unserem Verlagsprogramm vom Verlag Neuer Weg Klarheit in der Beantwortung schaffen.



Mit unserem Auftritt geben wir der revolutionären sozialistischen Perspektive eine Stimme und die nötige Aufmerksamkeit auf der Messe. Nicht zuletzt haben wir Literatur zu bieten, die Lehren sowohl aus dem sozialistischen Aufbau als auch aus dem Verrat am Sozialismus zieht.



Wir werden die ganze Krisenhaftigkeit des Imperialismus anprangern - und vor allem die Perspektive für die Menschheit im echten Sozialismus offensiv präsentieren. Bewusst stellen wir deshalb den Gesamtband „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung von Mensch und Natur?“ in den Mittelpunkt unseres Auftretens. Mit dem Sofort- und Kampfprogramm in dieser Streitschrift wird deutlich: Jede der Forderungen kann nur im Kampf durchgesetzt werden! Das erfordert den Schulterschluss von Arbeiter-, Umwelt-, Frauen- und Jugendbewegung. Und es wird klar: Dabei darf es nicht bleiben - nur im echten Sozialismus ist die Menschheit noch zu retten!



Seit Erscheinen des Buches haben viele Journalisten, Buchhändler und Experten auf diesem Gebiet von dem Buch gehört, aber es gibt auffallend wenig Resonanz in den Medien für dieses wissenschaftlich ausgezeichnete Buch. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt... .

Ein Besuch auf der Leipziger Messe lohnt sich auf jeden Fall. Besucht uns und ladet breit dafür ein: Halle 5 Stand F 303! Kommt auch gerne zu einer unserer Veranstaltungen. Wir freuen uns auf euch!

Hier gibt es den Veranstaltungsflyer des Verlags Neuer Weg zur Leipziger Buchmesse