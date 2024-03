Leserbrief: Verrohung

Leserbrief zum Artikel „Jede zweite Abschiebung in NRW gescheitert“, erschienen am Dienstag, 12. März 2024, Seite 2, WAZ Gelsenkirchen:



"Jede zweite Abschiebung in NRW gescheitert" vermeldet dpa in der WAZ. Trotzdem sei "die Erfolgsquote hoch". Hier geht es nicht um Stückzahlen, sondern um Menschen, die ihr Leben auf Spiel gesetzt haben, um in Deutschland Zuflucht zu finden, sei es vor Krieg, Verfolgung oder Hunger. Jede Abschiebung ist für diese Menschen eine Tragödie.

Wie kann man da von "Erfolgsquote" sprechen? Die Verrohung der Sprache drückt eine Verrohung in der Gesellschaft aus, wo der Mensch nichts zählt, es sei denn er bringt Profit oder andere Vorteile. Wir dürfen nicht zulassen, dass das unser Denken und Fühlen prägt. Auch hier gilt "Wehret den Anfängen!".