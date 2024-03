Traditioneller Milchbauernabend des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter (BDM) in Reutberg

Das „Rebellische“ kam an, „das ist jetzt das Gebot der Stunde“

Rund 1500 Besucherinnen und Besucher aus dem Oberland, dem Allgäu und vielen anderen bayerischen Regierungsbezirken strömten in das große Festzelt im idyllischen Voralpenland. Redner und Zugpferde waren der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger und der heutige Ehrenvorsitzende und Gründungsmitglied des BDM, Romuald Schaber. Am Eingang verteilten wir von der MLPD ca. 300 Exemplare der "Rebellische Landstimme" und boten die Neuerscheinung "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!" von Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner an.

Von wr