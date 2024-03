Habe mir das kostenlose Probeabo der MLPD-Zeitung Rote Fahne bestellt und muss sagen, ich bin begeistert! Die Qualität des Prints ist erstaunlich, inhaltlich sehr interessant, vielseitige Themen. Und, was das Wichtigste ist, eine klare Haltung und alles aus dem gesunden, humanistischen Menschenverstand, der Arbeiter*innendenke, heraus betrachtet.

Werde wohl mit großer Sicherheit die RF abonnieren. Könnte sogar passieren, dass ich wieder aktiv werde. Den Kapitalismus habe ich jedenfalls endgültig satt. Und von allen K - und S-Gruppen bin ich von der MLPD am meisten überzeugt. Egal ob Parteizeitung, RF-TV oder Euer Auftritt in den "sozialen" Medien. Zeitgemäß in der Aufmachung, aber mit klarer Linie, ohne (klein-)bürgerliches Geschwätz. Ihr macht echt gute Arbeit!