Gelsenkirchen

Interesse am Berufskolleg für die Offene Akademie

"Am Sonntag startet in Gelsenkirchen eine super spannende Veranstaltung: Fortschrittliche Wissenschaftler und Arbeiter diskutieren gemeinsam über die Umweltkatastrophe oder den Krieg in der Ukraine und was wir dagegen tun können. Der Geflüchtete Alassa Mfouapon kritisiert die reaktionäre Flüchtlingspolitik. Kommst du auch?" So und ähnlich haben wir die Auszubildenden und Schüler des Berufskollegs in Gelsenkirchen angesprochen und interessante Gespräche geführt.

Korrespondenz