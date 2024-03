Protestaktion gegen AfD-Kundgebung

Doch sie hatte die Rechnung ohne die Düsseldorfer Antifaschistinnen und Antifaschisten gemacht. Organisiert von Düsseldorf stellt sich quer (DSSQ) kamen rund 1000 Demonstrantinnen und Demonstranten und zeigten klare Kante gegen die AfD und ihre Hetze. Nur etwa 70 AfD-Anhänger wollten (oder konnten) zu ihrer Kundgebung kommen. Die Gegendemo war breit gefächert. Es wurden viele Fahnen verschiedener Parteien und Organisationen und viele selbstgemalte Schilder getragen.



Die AfDler hielten uns provokativ ein Transparent "Remigration jetzt" entgegen. Jede Unterschätzung, die würden das nicht so meinen, wie neulich in Potsdam diskutiert, ist fehl am Platz. Einige Gegendemonstranten nutzten den heutigen Düsseldorfer Dreck-weg-Tag, um mit ihren Schildern darauf hinzuweisen, dass auch dieser Dreck weg gehört.