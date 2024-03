Remscheid

Regional mobilisiert: Breiter Protest gegen Flüchtlingshetze

Viele verschiedene Gruppierungen, Bündnisse und Parteien hatten dazu aufgerufen, sich am 16.3.2024 an der Kundgebung am Jägerwald in Remscheid-Lennep gegen den flüchtlingsfeindlichen Aufmarsch der faschistischen Wählergruppe "Pro Remscheid" und für ein solidarisches Miteinander, für Menschenrechte und das Recht auf Flucht und Asyl zu beteiligen. 360 Menschen waren dem Aufruf gefolgt – 12 mal so viele Gegendemonstranten wie rechte Demonstranten!

Runder Tisch gegen Rechts