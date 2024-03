Russische Maoistische Partei zu den Präsidentenwahlen

Vom 15. bis 17. März fanden in Russland die sogenannten Präsidentschaftswahlen statt. Politisch war bei diesen Wahlen schon lange alles klar; wir haben darüber in unserer Erklärung geschrieben.² Es gab keinen einzigen, auch nur annähernd akzeptablen Kandidaten; die Wahlen wurden unter Bedingungen schwerer Zensur und Repression und mit vielen Verstößen durchgeführt. Daher hatten und konnten sie nichts mit dem "Willen des Volkes" zu tun haben.

Welche konkreten Verstöße gab es? Erstens ist es die Nötigung zur Stimmabgabe. Es wurden viele Fakten gesammelt, als Chefs ihre Untergebenen zwangen, zur Wahl zu gehen und dann auch noch zu melden, ob sie gewählt haben oder nicht und in welcher Form (persönlich oder per Briefwahl). Auf diese Weise wurde die extrem hohe Wahlbeteiligung erreicht, mit der sich Ella Pamfilowa, die Leiterin der Zentralen Wahlkommission, rühmte.

Zweitens gab es eine regelrechte Bestechung von Wählern. In Moskau fand die Kampagne "Eine Million Preise" statt, bei der ein Preis für die Teilnahme an der elektronischen Abstimmung ausgelobt wurde. Darüber hinaus wurde dies buchstäblich durch SMS, E-Mails, die Anwendung "Electronic Home" usw. erzwungen.

Drittens gab es keine Geheimhaltung bei der Stimmabgabe mit einem Stimmzettel. Es gab keine geschlossenen Wahlkabinen; Polizeibeamte standen in der Nähe und zögerten nicht, nachzusehen, was die Leute schrieben. In einigen Wahllokalen gab es durchsichtige Wahlurnen, und man konnte genau sehen, wie eine Person gewählt hat. Unser Genosse wurde aufgefordert, den Stimmzettel zu entfalten, den er gefaltet hatte und gerade in die Wahlurne stecken wollte.

Die elektronische Stimmabgabe oder DEG ist eine andere Geschichte; es wurde bereits viel über ihre absolute Undurchsichtigkeit und die leichte Möglichkeit zur Fälschung der Ergebnisse gesagt. Bisher wurde sie nur in Moskau eingesetzt, aber jetzt wurde die elektronische Stimmabgabe auf weitere 28 Regionen ausgedehnt. ...

Im Januar rief die RMP dazu auf, den Stimmzettel zu verderben, fortschrittliche Slogans darauf zu schreiben und am letzten Tag der Wahl persönlich zu wählen. Das Linksbündnis Just World rief später in ähnlicher Weise auf und unterstützte die Idee der liberalen Opposition, am Sonntag, um 12 Uhr, zur Wahl zu gehen. ...

Die öffentlichkeitswirksame Aktion von Nawalnys Anhängern hat die Behörden aufgeschreckt, auch wenn die Ergebnisse letztlich recht bescheiden ausfielen. Vor den Wahlen hatte die Staatsanwaltschaft gewarnt, dass das Erscheinen in den Wahllokalen am Sonntag, um 12 Uhr, als Teilnahme an einer nicht genehmigten Kundgebung gewertet würde. An den Eingängen der Wahllokale war Bereitschaftspolizei im Einsatz, die am Sonntag noch verstärkt wurde; zu einigen Wahllokalen wurden sogar spezielle Wagen für den Transport von Verhafteten gebracht.

Der Zweck der Aktion der Liberalen bestand wahrscheinlich darin, die Warteschlangen bis 12 Uhr zu fotografieren und über die massenhafte Beteiligung an der Aktion zu berichten. Die größte Wirkung hatte die Aktion aus naheliegenden Gründen im Ausland, aber auch wegen der begrenzten Kapazität der Wahllokale in den Botschaften. In Russland gab es natürlich in vielen Wahllokalen Warteschlangen, aber sie hatten keinen Massencharakter. Aber selbst in den Wahllokalen, in denen es keine Warteschlangen gab, kam es um 12 Uhr zu einem Zustrom von Menschen, und alle wählten Papierwahlen.

Eine weitere Protestmöglichkeit (unserer Meinung nach nicht die erfolgreichste) war die Stimmabgabe für andere Kandidaten, vor allem für Davankov. In den Wahllokalen, in denen Beobachter anwesend waren, und auch im Ausland erhielt er eine große Anzahl von Stimmen. Auch der Kandidat der "ungültigen Stimmabgabe" schnitt gut ab.

Was die Wahlergebnisse und die tatsächliche Stimmung der Wähler angeht, so spiegelt die Zahl von 87 Prozent diese natürlich überhaupt nicht wider. Putins tatsächliche Unterstützung ist natürlich geringer. Vielleicht hätte er bei wirklich freien Wahlen etwa 50 Prozent erhalten, aber das ist keine Tatsache. Für Putin zu stimmen ist neben der Nötigung ein Ausdruck von Gleichgültigkeit, Verzweiflung und Zynismus, aber keine aktive Unterstützung für ihn.

Es gibt zwar eine Forderung nach Veränderung und eine beträchtliche Zahl von Oppositionsanhängern, aber die Mehrheit bleibt passiv. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die liberale Opposition zwar in der Lage war, ihre Anhänger auf die Straße zu bringen und Unruhen zu verursachen, dass sie aber nicht in der Lage war, die Mehrheit zu erreichen, und dass die Menschen im Allgemeinen die Haltung einnehmen: "Das geht uns nichts an". Dies ermöglichte es den Behörden, die Opposition mit Repressionen zu unterdrücken und ihren Einfluss auf ein Minimum zu reduzieren, wodurch die Oppositionsbewegung daran gehindert wurde, breitere Schichten außerhalb ihrer traditionellen sozialen Basis - die gebildete Jugend der Großstädte - zu erreichen. Um dies zu erreichen, muss man nicht nur die politische, sondern auch die sozioökonomische Agenda angehen.