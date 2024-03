Russische Maoistische Partei zu den Präsidentenwahlen

Vom 15. bis 17. März fanden in Russland die sogenannten Präsidentschaftswahlen statt. Politisch war bei diesen Wahlen schon lange alles klar; wir haben darüber in unserer Erklärung geschrieben.² Es gab keinen einzigen, auch nur annähernd akzeptablen Kandidaten; die Wahlen wurden unter Bedingungen schwerer Zensur und Repression und mit vielen Verstößen durchgeführt. Daher hatten und konnten sie nichts mit dem "Willen des Volkes" zu tun haben.

Welche konkreten Verstöße gab es? Erstens ist es die Nötigung zur Stimmabgabe. Es wurden viele Fakten gesammelt, als Chefs ihre Untergebenen zwangen, zur Wahl zu gehen und dann auch noch zu melden, ob sie gewählt haben oder nicht und in welcher Form (persönlich oder per Briefwahl). Auf diese Weise wurde die extrem hohe Wahlbeteiligung erreicht, mit der sich Ella Pamfilowa, die Leiterin der Zentralen Wahlkommission, rühmte.

Zweitens gab es eine regelrechte Bestechung von Wählern. In Moskau fand die Kampagne "Eine Million Preise" statt, bei der ein Preis für die Teilnahme an der elektronischen Abstimmung ausgelobt wurde. Darüber hinaus wurde dies buchstäblich durch SMS, E-Mails, die Anwendung "Electronic Home" usw. erzwungen.

Drittens gab es keine Geheimhaltung bei der Stimmabgabe mit einem Stimmzettel. Es gab keine geschlossenen Wahlkabinen; Polizeibeamte standen in der Nähe und zögerten nicht, nachzusehen, was die Leute schrieben. In einigen Wahllokalen gab es durchsichtige Wahlurnen, und man konnte genau sehen, wie eine Person gewählt hat. Unser Genosse wurde aufgefordert, den Stimmzettel zu entfalten, den er gefaltet hatte und gerade in die Wahlurne stecken wollte. ...

Was die Wahlergebnisse und die tatsächliche Stimmung der Wähler angeht, so spiegelt die Zahl von 87 Prozent diese natürlich überhaupt nicht wider. Putins tatsächliche Unterstützung ist natürlich geringer. Vielleicht hätte er bei wirklich freien Wahlen etwa 50 Prozent erhalten, aber das ist keine Tatsache. Für Putin zu stimmen ist neben der Nötigung ein Ausdruck von Gleichgültigkeit, Verzweiflung und Zynismus, aber keine aktive Unterstützung für ihn. ...

Hier kann die komplette Erklärung gelesen werden