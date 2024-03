Genossen in Russland sind solidarisch mit Antikriegsaktivistin

Am Dienstag traten im Amazon-Verteilzentrum in Coventry 1.400 Arbeiter, organisiert in der Gewerkschaft GMB in den Streik. Gestreikt wurden jeweils zwei Stunden in der Früh- und Spätschicht. Dasselbe ist geplant für Mittwoch. Das Streikziel ist die Anhebung des Stundenlohns auf 15 Pfund und vor allem die Anerkennung der GBM als Gewerkschaft. Amazon hat in Großbritannien 75.000 Beschäftigte, aber es gibt keine Tarifverträge. Der US-Konzern ist allerdings weltweit unter Druck, Tarifverträge abzuschließen. In Großbritannien spielt die Niederlassung eine Vorreiterrolle im Kampf um die gewerkschaftlichen Organisierung. Ende des Monats soll auch in der Niederlassung in Birmingham gestreikt werden.