Am 15. April jährt sich zum achtzigsten Mal der Todestag des Helden der Sowjetunion, Armeegeneral Nikolai Fjedorowitsch Watutin.



Nikolai Fjodorowitsch Watutin, Kind bäuerlicher Eltern, trat 1920 in die Rote Armee ein und wurde ein Jahr später Mitglied der KPdSU. Nach Teilnahme im Kampf gegen Weißgardisten besuchte er die Militärakademie "M. W. Frunse". Zu Beginn des Großen Vaterländischen Krieges wurde Watutin am 30. Juni 1941 zum Chef des Stabes der Nordwestfront ernannt. Am 14. Juli 1942 erhielt er nacheinander den Oberbefehl über die Woroneschker Front und ab dem 25. Oktober 1942 über die Südwestfront.



Nach der Rückeroberung von Charkow und der Schlacht am Dnepr gelang der 1. Ukrainischen Front am 6. November 1943 die Rückeroberung, und in der am 24. Dezember eingeleiteten Schitomir-Berditschewer-Operation die abschließende Sicherung der ukrainischen Metropole Kiew. Am 29. Februar 1944 wurde Watutin bei einem Überfall faschistischer Kollaborateure der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA) in der Nähe des Dorfes Miljatin schwer verwundet und erlag am 15. April 1944 in Kiew seinen Verletzungen. Am 17. April wurde er am Mariinskyi Park beigesetzt.

Nach dem Krieg wurde die neu gegründete Stadt Watutine (Oblast Tscherkassy), Ukraine, nach ihm benannt.



Im Zentrum von Kiew (Kyjiw) wurde das Denkmal für Nikolai Fjodorowitsch Watutin im Februar 2023 durch die Selenskyj-Regierung geschleift. Im November 2023 wurde seinem Grab der Denkmalstatus aberkannt. Wir werden den tapferen Kämpfer und heldenhaften Befreier vom Faschismus nie vergessen!

Raimon Brete, Matthias Schwander und Dietmar Lehmann Chemnitz, vormals Karl-Marx-Stadt.