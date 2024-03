Stahlarbeiter von Acerinox demonstrieren in Madrid

Seit sieben Wochen streiken 1.800 Stahlarbeiter der Firma Acerinox in der Stadt Los Barrios in der Region Cádiz unbefristet für einen neuen Tarifvertrag beim Edelstahlhersteller. Es geht um eine Lohnerhöhung von drei Prozent und eine Lohnanpassung entsprechend der Inflationsrate. Zudem wehren sie sich gegen eine Flexibilisierungsoffensive des Unternehmens. Am Dienstag fuhren nun rund 700 Kollegen nach Madrid und demonstrierten vor der Konzernzentrale. Die Acerinox-Kollegen protestieren auch gegen Schnellverfahren gegen Kollegen, die sich an Autobahnblockaden beteiligt hatten, gegen die die Polizei mit Tränengas und Schlagstöcken vorgegangen war.