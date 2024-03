Kundgebung zum Tag gegen Rassismus bei TKSE in Dortmund

Die AfD wurde von Kapitalistenvertretern mitgegründet!

Rund 70 Kolleginnen und Kollegen folgten dem Aufruf der-IG Metall-Vertrauenskörperleitung und des Betriebsrates zu einer Kundgebung anlässlich des Tages gegen Rassismus am 21. März und kamen vor die Hauptverwaltung von TKSE in Dortmund. Die Kundgebung fand am Gedenkstein bei Thyssen-Krupp statt, an dem traditionell am 8. Mai und am 1. September Gedenkveranstaltungen stattfinden: „Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!“

