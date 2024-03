Liste 2 "IG Metall – Tesla Workers GFBB" wird unter Druck gesetzt

Am vergangenen Donnerstag hat die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen ihren Bericht zum Kinderbildungsgesetz (KiBiz) vorgelegt. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di befürchtet, die Landesregierung plane, die fachlichen Qualitätsstandards in der anstehenden Novellierung des KiBiz noch weiter abzusenken. So hebt die Landesregierung im vorgelegten Bericht darauf ab, dass die Träger nicht in entsprechendem Umfang von der Möglichkeit Gebrauch machen würden, auch sogenannte Ergänzungskräfte einzusetzen. Wegen Unterschreitung der Mindestpersonalbesetzung mussten im Februar 2024 in 1643 Fällen Kitas teilweise geschlossen bleiben.