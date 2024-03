"Wenn man das Geschehen überhaupt als Wahl bezeichnen kann"

Hallo, liebe deutsche Genossen von der MLPD! Wie versprochen erzählen wir Ihnen von den Präsidentschaftswahlen in Russland (wenn man das Geschehen überhaupt als Wahl bezeichnen könnte). Wir hatten unsere eigenen Leute in den Wahllokalen in Jekaterinburg und Tscheljabinsk. Am Freitag, dem 15. März, ist es uns gelungen, einen Verstoß in Tscheljabinsk zu beseitigen – den illegalen Wahlkampf für Putin. Am Samstag, dem 16. März, wurde unser Beobachter in Tscheljabinsk aus dem Wahllokal entfernt. ...

Die Wahlen fanden vor dem Hintergrund einer akuten Krise des russischen Imperialismus statt. Es gibt nicht genügend Soldaten an der Front, die Repressionen gehen weiter, die liberale Opposition hat nach der Ermordung Nawalnys den Kopf erhoben, es gibt lokale Krisen aufgrund der Winterperiode und der schlechten Leistung der lokalen Behörden, ein Teil der Gesellschaft ist kriegsmüde und das Aufkommen neuer politischer Proteste für die Demobilisierung.

Gleichzeitig hatte der russische Imperialismus auch seine Stärken. Der Lebensstandard der Russen steigt eher, als dass er sinkt. Besonders hilfreich ist der Arbeitskräftemangel aufgrund der Mobilisierung und der Massenmigration aus dem Land – die Löhne steigen sehr schnell. Die russische Wirtschaft wächst vor dem Hintergrund der Suche nach neuen Märkten und eines Eroberungskrieges. Viele Oppositionelle wurden ins Ausland vertrieben und ihr Einfluss auf die Gesellschaft ist begrenzt; aufgrund der ständigen Repression und der drohenden Mobilisierung sind weniger Oppositionelle und oppositionelle Bürger übrig. Trotz der massiven Verbreitung von Systemen zur Umgehung der Website-Blockierung in der Bevölkerung führt die Blockierung oppositioneller Ressourcen im Internet zu positiven Ergebnissen für die Behörden des Landes. Die liberale Opposition ist desorganisiert und am Boden zerstört. Die revisionistische „Opposition“ unterstützt die Regierung voll und ganz. ... Die ultrarechten Kräfte sind monolithisch um Putin vereint ... Alle, selbst die radikalsten bürgerlichen Oppositionskräfte, bestehen darauf, nur friedliche und legale Methoden des Machtkampfes anzuwenden. ...

Der russische Imperialismus verfügt über eine starke soziale Basis in Form eines durch Sozialleistungen und ständige Versprechungen und Almosen bestochenen Teils der Gesellschaft. ...

Unter solchen Bedingungen näherte sich das faschistische Regime den Wahlen. Für das Regime waren die Wahlen selbst ein symbolischer Punkt in der Geschichte der vorfaschistischen Zeit, eine Demonstration der Stärke des politischen Systems und der Bestechung der Bevölkerung durch verschiedene Lotterien, die während der Wahlen (in den Wahllokalen - Anm. d. Red) stattfanden.

Die Vorbereitungen für die Wahlen begannen mit der Auswahl der Kandidaten. Tatsächlich beschränkten die Imperialisten durch Druck und Manipulation die Teilnehmerliste auf vier Namen. ... Während Charitinow den Zusammenschluss der revisionistischen Bewegung um Putin demonstrieren sollte, proklamierte Sluzki den Zusammenschluss der rechtsextremen und nationalistischen Kräfte um Putin. Der vierte ist Dawankow („Neues Volk“), der offiziell ein „Liberaler“ einer liberalen Kleinpartei war und die Abschaffung repressiver Gesetze und das Ende des Krieges verkündete, Putin aber überhaupt nicht kritisierte. Tatsächlich erklärten alle Kandidaten bereits vor der Registrierung, dass sie Putin nicht kritisieren würden, und erklärten in der einen oder anderen Form ... , dass ihr Sieg unmöglich sei und dass Putin definitiv gewinnen würde. Im Allgemeinen wurden die Kandidaten von einer Atmosphäre völliger Hoffnungslosigkeit und Vorherbestimmung der Wahlen sowie des Mangels an Alternativen zu Putin und der faschistischen Diktatur bedrängt.

... Über die Wahlen selbst. Die Möglichkeit, bei diesen Wahlen Beobachter zu sein, war äußerst begrenzt. Nominell war es dieses Mal möglich, Beobachter der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation, der Liberaldemokratischen Partei Russlands, des Neuen Volkes, Putins und der Öffentlichen Kammer (d. h. von Regierungsbehörden) zu sein. Tatsächlich wurde einer großen Anzahl von Beobachtern im letzten Moment der Zutritt verweigert. „New People“ hat ihre gesamte Beobachterliste vollständig entfernt. Viele Beobachter wurden von bürgerlichen Parteien direkt während der Wahlen abberufen – es gab viele Skandale um die Kommunistische Partei der Russischen Föderation und die Liberaldemokratische Partei, die Beobachter sogar am letzten Wahltag abberufen hatten. Wie durch ein Wunder gelang es uns, eine Wahlbeobachtung durchzuführen, obwohl in Tscheljabinsk unsere Beobachter am Samstag rausgeschmissen wurden – am Freitag und Sonntag waren unsere Beobachter in den Wahllokalen.

Die Wahlen fanden an drei Tagen statt. Diese Innovation kam während der Epidemie zu uns und die Behörden mochten sie sehr. Wahlurnen bleiben bis zu zwei Tage an Ort und Stelle und sind sehr anfällig für Betrug. Darüber hinaus stimmten sehr viele Menschen elektronisch ab – über das Internet. Das Putin-Regime tendiert direkt dazu. Elektronische Stimmabgabe ist die Grundlage für Betrug, denn... es steht vollständig unter der Kontrolle der Behörden. Diesmal gibt es einen Rekord für den Einsatz der elektronischen Stimmabgabe. Darüber hinaus beteiligten sich Bewohner der besetzten Gebiete an den Präsidentschaftswahlen in Russland. Den Dokumenten zufolge gibt es davon 4 Millionen. In der Praxis hat sie niemand gezählt. Wir werden später mehr über die Kuriositäten mit diesen fiktiven Wählern sprechen. Es sollte auch beachtet werden, dass es Regionen wie Tschetschenien gibt, in denen die Abstimmungsverfahren überhaupt nicht eingehalten wurden und die Opposition physisch zerstört wurde. All das sind viele Millionen Stimmen, die genutzt werden können, um die Ergebnisse in die für das faschistische Regime notwendige Richtung zu korrigieren.

... Als Ergebnis der Wahlen wurden 33 Strafverfahren wegen Farb- und Grünstreuens auf Wahlurnen sowie wegen Brandstiftung eröffnet. Insgesamt wurden 61 Strafverfahren im Zusammenhang mit den Wahlen eröffnet. Gleichzeitig wurden während des „Mittags gegen Putin“ Dutzende Menschen in Kasan und anderen Städten festgenommen. Es gibt Fälle von Verhaftungen, Schlägen und Folterungen von Beobachtern und Teilnehmern an der Stimmenauszählung bei Wahlen.

Zu den Verstößen bei der Wahl gehörte, dass am Sonntag an den Orten, an denen Wahlentscheidungen getroffen wurden, an einigen Stellen die Vorhänge entfernt wurden – das ist ein grober Verstoß gegen das Wahlgeheimnis. In einigen Fällen zwangen Polizisten, die am Sonntag in der Nähe von Wahlurnen stationiert waren, Wähler dazu, ihnen ausgefüllte Stimmzettel vorzuzeigen. In einigen Fällen wurden Personen wegen falsch ausgefüllter Stimmzettel festgenommen, weil ... sie darin verbotene Parolen geschrieben hatten.

Eine weitere interessante Tatsache. Eine halbe Stunde nach der Wahl begannen die Ergebnisse der Stimmzettelbearbeitung zu erscheinen. Sie gaben die Regionen bekannt, in denen bereits 100 % bearbeitet worden waren – dies waren die DVR, die LVR, die Region Cherson, Jakutien, Tschukotka und die Region Chabarowsk. Wenn mit den Regionen des Fernen Ostens alles logisch ist – seit dem Ende der dortigen Wahlen sind viele Stunden vergangen, dann wurde in den besetzten Gebieten eine halbe Stunde nach den Wahlen eine vollständige Auszählung und das Hochladen der Wahlinformationen in die Datenbank angekündigt. Wir fanden das sehr seltsam.

Aufgrund der Gesamtheit der Daten halten wir die Präsidentschaftswahlen in Russland für eine grob manipulierte Farce des faschistischen Regimes, die für die PR von Putin und der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation benötigt wird, die ihre Einschaltquoten in die Höhe getrieben haben. Der Eingriff wurde mit brutaler Gewalt durchgeführt. Wir erkennen die Wahlergebnisse nicht an und werden den Kampf gegen das faschistische Regime unter Berücksichtigung aller Informationen, die wir in den letzten Tagen über die Gesellschaft und die Regierung erhalten konnten, fortsetzen.

Mit revolutionären proletarischen Grüßen aus Russland!