Wir sind es unserer Jugend schuldig: NEIN zum Sozialtarifvertrag – JA zum Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz!

… die Warnstreikaktionen und die Demonstration gegen die vom ZF-Vorstand verkündete Vernichtung unserer 230 Arbeitsplätze am Donnerstag stärkten unseren Zusammenhalt und unser Selbstvertrauen. ZF kann unsere Schalker Mannschaft nicht so einfach zum alten Eisen werfen!

Es gibt keinen „sozialverträglichen Arbeitsplatzabbau“!

Aufgepasst, wenn … auf der Betriebsversammlung über Verhandlungen um einen „Sozialtarifvertrag“, über „sozialverträgliche Lösungen“ und „Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen“ gesprochen wird! Tatsache ist, dass damit unsere Ausbildungs- und Arbeitsplätze schon aufgegeben werden. ... In der Belegschaft wirkt er wie schleichendes Gift zwischen Jungen, die ihren Arbeitsplatz brauchen, und älteren Kollegen, die kurz vor der Rente stehen und auf eine „gute“ Abstimmung hoffen. Bei Opel und im Bergbau haben wir erlebt, wie Kollegen rausgemobbt wurden, wie Druck gemacht wurde, „freiwillig“ mit Abfindung zu gehen. Aber: Jeder vernichtete Arbeitsplatz ist ein für alle mal weg – und fehlt der Jugend in Gelsenkirchen, das schon jetzt an der Spitze der Arbeitslosenstatistik steht.

Kampf um Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich!

Unser Kampf in Schalke ist ein Teil des Kampfs im ganzen ZF-Konzern und der ganzen Arbeiterklasse. Zahlreiche Konzerne haben massive Pläne zur Arbeitsplatzvernichtung angekündigt. ... Mit der Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich müsste kein einziger Arbeitsplatz vernichtet werden. Verbünden wir uns mit den Kollegen in den anderen ZF-Standorten und von Arbeitsplatzvernichtung bedrohten Belegschaften. Einen Finger können sie brechen, fünf sind eine Faust!

Die Zeit ist günstig!

500.000 Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellte sind mit wachsendem Selbstvertrauen seit Jahresbeginn bereits im Streik gestanden, für bessere Arbeitsbedingungen und kürzere Arbeitszeiten - wie die GDL. Deswegen wettert der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetscheck: „Es müssen Grenzen gezogen werden, wenn das Leben der Menschen dauerhaft gestört ist, sowie Lieferketten und Infrastruktur komplett lahm gelegt werden“. Und er will das ohnehin sehr eingeschränkte Streikrecht weiter beschneiden.

„Dauerhaft gestört“ werden allerdings wir, wenn wir unseren Arbeitsplatz verlieren.

Deshalb müssen wir uns das Recht auf Streik zur Verteidigung unserer Arbeitsplätze nehmen. Der sechstägige, selbständige Streik Opel-Belegschaft 2004 hat einen neuen Standard gesetzt. Sie streikten gegen die geplante Betriebsstilllegung und um jeden Arbeitsplatz, konnte die Stilllegung um zehn Jahre hinauszögern und „Kämpfen wie bei Opel!“ wurde zum kämpferischen Vorbild in ganz Deutschland.

Unser Vorschlag:

Nein zum Sozialtarifvertrag - selbständiger Streik für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich als Konzernvereinbarung bei ZF! Für ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht!

Ihr könnt sicher sein:

Wer kämpft, bekommt Solidarität!