Aktionsstand: „Aktiv für den Weltfrieden und gegen die Gefahr eines Weltkrieges“

Die verschärfte Kriegstreiberei im Ukraine-Krieg und im Nahen Osten, wo die Netanjahu-Regierung intensiv eine Bodenoffensive in Rafah vorbereitet, die weitere Militarisierung der Gesellschaft, wo jetzt wieder Bundeswehroffiziere an Schulen geschickt werden sollen, etc. All das sind wichtige Gründe, um in diesem Jahr am Ostersamstag im Sinne der neuen Friedensbewegung mit einem Aktionsstand des Internationalistischen Bündnisses auf die Straße zu gehen.



Er steht unter dem Motto: „Aktiv für den Weltfrieden und gegen die Gefahr eines Weltkrieges - gegen die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf die Bevölkerung!“ und findet von 13 Uhr bis 14 Uhr in der Gelsenkirchener Innenstadt auf dem Preuteplatz statt.



Alle Unterstützerinnen und Unterstützer des Internationalistischen Bündnisses und ihre Freundinnen und Freunde sind herzlich eingeladen, sich mit Liedern, Redebeiträgen und anderem an dem Aktionsstand zu beteiligen.