Arbeiter- und Umweltbewegung gemeinsam – weltweit!

Die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz hat einen historischen Beschluss gefasst: „Bergarbeiter stehen auf gegen die begonnene globale Umweltkatastrophe! Das Überleben der Menschheit ist durch die kapitalistische Profitwirtschaft bedroht! Tagtäglich holen wir Bergleute aus der Erde den Reichtum der Natur, die sich die internationalen Bergbaukonzerne ungeniert aneignen. Auch künftig braucht es Bergbau, aber: Rohstoffe müssen umweltgerecht abgebaut und dürfen nicht vergeudet werden. Wir fordern umweltverträglichen Bergbau und umfassendes Recycling von Rohstoffen. Verbrennung fossiler Rohstoffe muss umgehend beendet werden. Wenn wir feststellen, dass die globale Umweltkatastrophe bereits begonnen hat, dann sagen wir: Jetzt werden wir entschieden den Kampf aufnehmen." In diesem Sinn bereiten wir uns auf die Umwelt-Strategiekonferenz vor, die am 20./21. April in Berlin stattfindet.

Wir solidarisieren uns mit Julian Wächter, einem unserer deutschen Delegierten bei der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz. Er wurde vom Kali&Salz-Konzern wegen eines kämpferischen Redebeitrags auf der Betriebsversammlung fristlos gekündigt. Und einem Drittel der internationalen Teilnehmer wurde von der Regierung die Einreise zur Konferenz verweigert. Am 10. April fahren wir zum Arbeitsgerichtsprozess von Julian in Fulda, um ihm dort den Rücken zu stärken. Gemeinsame Abfahrt in Marl-Hüls um 06:00 Uhr vor der „insel" in der Carl-Duisberg-Straße.

Klaus Niehaus ist am 6. Februar viel zu früh verstorben. Klaus war Bergmann mit Leib und Seele und 20 Jahre ein Aktivist von Kumpel für AUF. Die Gedenkfeier ist am 2. April um 18:00 Uhr in Marl-Hüls, Garten hinter Heyerhofstraße 117.

Weitere Treffen bei St. Konrad immer am dritten Dienstag im Monat um 18:30 Uhr am 14.5. (wegen Pfingsten), 18.6., 16.7., 17.9., 15.10., 19.11.

Die Einladung im pdf-Format