Berliner Sparkasse sperrt Konto der "Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost"

Die tschechische Regierung hat am Mittwoch öffentlich gemacht, ein "von Russland finanziertes Einflussnetzwerk" aufgedeckt zu haben. Das in Prag ansässige Internetportal "Voice of Europe" soll prorussische Propaganda verbreitet und ausgewählte Kandidaten verdeckt finanziert haben. An der Enttarnung der russischen Einflussoperation war nach Spiegel-Informationen ein halbes Dutzend europäischer Nachrichtendienste beteiligt. Auf der Plattform "Voice of Europe" sind unter anderem Interviews mit dem AfD-Europa-Spitzenkandidaten Maximilian Krah sowie dem auf Listenplatz zwei stehenden Petr Bystron zu finden.